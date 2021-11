Dr. Székely János püspök több zalai plébániát is meglátogatott

Püspöki vizitációk zajlanak ezekben a napokban több zalai településen is, dr. Székely János, a szombathelyi egyházmegye főpásztora sorra látogatja a plébániákat. Kedd délelőtt Nován és Zalatárnokon járt, utóbbi helyen többek közt a Szent Anna-templom felújításának lehetőségéről is egyeztetett az egyházközségi képviselő-testület tagjaival.

Az 1501-ben emelt templom nincs túl jó állapotban, ugyan a beázást sikerült néhány éve megszüntetni, ám falai vizesednek, illetve az is jelentős problémát okoz, hogy közvetlenül a napi mintegy 3000-3500 járműből álló forgalmat levezénylő 75-ös fő közlekedési út mellett fekszik, ami állandó balesetveszéllyel jár együtt. A nyár végén egy kamion neki is ütközött a templom falának, repedéseket okozva az épületen. Soós Zsolt polgármester és Nagy Tamás atya, a novai plébános, illetve a jelen lévő egyházközségi és önkormányzati képviselő-testületi tagok ezeket a sérüléseket is megmutatták dr. Székely Jánosnak.

– Az egyházjog szerint a püspöknek kötelessége háromévente vagy személyesen, vagy egy képviselő által minden plébániát meglátogatni – magyarázta a vizitáció okát dr. Székely János. – Van olyan püspök atya, aki ezt a bérmáláshoz köti, véleményem szerint azonban akkor olyan sok figyelem nem jut arra, hogy az egyházközségi képviselő tagokkal mélyebb tartalmú beszélgetést tudjunk folytatni, ezért én szeretném ezeket a látogatásokat az egyéb eseményektől függetlenül, külön is megtartani. Azzal a céllal is, hogy az atyákkal szintén legyen módunk szót váltani. Elmondhassák, hogy mik a gondjaik, örömeik, nehézségeik, vannak-e kéréseik. Ezt a kapcsolatot szintén szeretném hangsúlyosan ápolni velük.

Zalatárnokon valóban a templom állapota az egyik legégetőbb probléma. A bale­set okozta károk helyreállítását a biztosításból tudják fedezni, illetve egy 15 millió forintos pályázati támogatás lehetőséget kínál a tetőfelújításra is, de a falak vizesedését is meg kell állítani, illetve a szigetelést meg kell oldani. Dr. Székely János szerint ehhez falátvágásra lenne szükség, így további pályázatokat kell benyújtani az épület felújítása érdekében. A püspök szerint hasonlóan fontos feladat a közösségépítés, mert általános jelenség, hogy csökken a hívek száma.