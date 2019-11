Dr. Simán László tornádó nyomát fotózta

Kedden hirdették ki a fővárosban Az év természetfotósa 2019 pályázat eredményeit, zalai sikernek is örülhetünk. Dr. Simán László söjtöri háziorvos Tornádó a Dolomitokban című felvétele ugyanis 2. díjat kapott a Kezünkben a Föld kategória mezőnyében.

A Magyar Természetfotósok Szövetsége immár 27. alkalommal hirdette meg a pályázatot, amire idén 3300 fotó érkezett. A szakmai zsűri által kiválasztott 103 legjobb képből a Magyar Természettudományi Múzeumban nyílt tárlat, ami az év végéig látogatható. Az Év Természetfotósa Daróczi Csaba lett.

Dr. Simán László már nyolcadik alkalommal kerül be munkáival a kiállított kollekcióba, s négyszer a díjazottak közé is. A zalai fotóművész az országos drónfotópályázaton, valamint az orvosok fotóvilágversenyén ugyancsak sikert aratott, ezek részleteiről később számolunk be.