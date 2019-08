Dr. Rashed Aref az új osztályvezető

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház szívsebészetének új osztályvezető főorvosa dr. Rashed Aref PhD – tájékoztatott pénteken az intézmény.

Mint arról hírt adtunk, az osztályról távozik dr. Alotti Nasri szívsebész főorvos. Utódja dr. Rashed Aref, aki 1997-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán, 2002-ben sebészeti szakvizsgát, 2005-ben szívsebészeti szakvizsgát, 2016-ban európai szív-mellkas sebészeti szakvizsgát tett, 2018-ban tudományos fokozatot szerzett. A kórház közleménye arra is kitér, hogy Rashed doktor 1998 januárjától dolgozik a szívsebészeti osztályon, ahol általános orvosként kezdett, majd sebészként és szívsebészként folytatta pályafutását. Több külföldi tanulmányúton vett részt, melyek eredményeként azon kevés hazai szívsebészek egyike, akik jártasságot és rutint szereztek a minimál invazív beavatkozások elvégzésében. A jövőbe mutató, a páciensek számára kevésbé megterhelő műtéteket ő honosította meg és végzi a zalaegerszegi szívsebészeten. Biztos kezű, nagy tudású operáló orvos, akit munkatársai, betegei egyaránt tisztelnek, biztonságban érzik magukat mellette. Kiváló kapcsolatot ápol a betegszervezetekkel, számos olyan akció kezdeményezője, mely az egészség visszaszerzését segíti. 2018-ban elnyerte a Zalai Prima díjat, és a közönségtől is ő kapta a legtöbb szavazatot. Szakmai tudása, fejlesztési tervei új távlatokat nyitnak a zalaegerszegi szívsebészet életében – áll a közleményben.

Rashed doktor lapunknak elmondta: a legfontosabb feladatuk az, hogy a 21. század kívánalmainak megfelelően működjön a szívsebészeti osztály. Ehhez rendszerszintű intézkedésekre van szükség, és pár hónapja a kórház vezetése el is indított egy programot, amely a szív-érrendszeri megbetegedések megelőzésére és kezelésére irányul, és amely program tartalmazza a szívsebészet részéről megfogalmazódó igényeket. A lényeg a korszerűsítés, például az invazív eljárások arányának növelése (ehhez a szükséges eszközbeszerzés folyamatban van). A célok közé tartozik a fiatal orvosok képzése is. Jelenleg két fiatal szívsebész dolgozik az osztályon, akik mindennap fontos szerepet kapnak a műtőben: aortaműbillentyű-beültetéseket végeznek, s szeptembertől – osztályvezető főorvosi felügyelet alatt – a koszorúér-műtéteket is komplexen el tudják végezni.

Rashed doktor további célként említette az infekciókontroll fejlesztését, azaz a fertőzések elleni eredményes harcot. Mint elmondta, PhD-munkájának eredményeképpen a Zala megyei kórház szívsebészeti osztályán kezdték el az országban először az úgynevezett negatívnyomás-sebkezelés alkalmazását. Ugyancsak javítani szeretnének a koszorúérműtétek eredményességén, a tervek szerint ehhez érkezik majd egy speciális, koszorúéráramlást mérő eszköz, amelynek alkalmazásával minden felvarrt új ér állapotáról a műtőben tájékozódni tudnak. Emellett elkezdtek felépíteni egy komplex adatbázist, amely a hibákat monitorozva szintén az eredmények javítását szolgálja. Ami a kapacitásokat illeti, jelenleg négy szívsebész dolgozik teljes munkaidőben az osztályon, szeptemberben pedig visszatér részmunkaidőben dr. Vigh András szívsebész főorvos. Rashed doktor arról is beszámolt, hogy szintén szeptemberben érkezik két fiatal orvos, valamint jövő tavasszal visszatér Németországból egy korábban az osztályról eltávozott főorvos is.

– Ha nem volna a kórház vezetése elkötelezett abban, hogy a szívsebészet 21. századi körülmények között működhessen, akkor ezt a feladatot nem vállaltam volna el. Az osztályvezető főorvosi cím nem rang, hanem feladat. Addig végzem, ameddig eredményeket tudok elérni, és amikor már nem így lesz, átadom másnak. Inkább legyek a legjobb katona, mint rossz dandártábornok – fogalmazott végül dr. Rashed Aref.

Tegnap a kórház szívsebészeti osztályának valamennyi orvosa aláírásával – a Facebookon is publikált – nyílt levél érkezett lapunkhoz. Ebben a szívsebészek – köztük Rashed doktor – elítélik „az osztály élén történt személyi változás mögött meghúzódó háttérvonatkozások bármilyen kiteregetését a széles nyilvánosság előtt”, utalva Alotti doktor csütörtökön nyilvánosságra került levelére. Mint írták, rendkívül nagy megkönnyebbülés számukra a változás, szakmai tervekkel felvértezve, hatalmas lelkesedéssel és fegyelemmel várják a jövőt, amelyet ők alakíthatnak, a betegek javára.