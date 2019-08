Dr. Márfi Gyula szentelte fel a felújított kápolnát Pördeföldén

Szeretnünk kell a kőből, téglából épült templomot, itt van meg az a légkör, melyben a mindenben jelen lévő Isten közelségét jobban átérezzük, mint más profán helyen – mondta dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek a település kápolnájának felszentelésekor.

Nemrég fejeződött be a templom felújítása, az ez alkalomból tartott ünnepségen a faluból származó dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek celebrált szentmisét, aki – mint mondta – örömmel vállalta ezt a feladatot. Az ünnepségen részt vett Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő s a környékbeli települések polgármesterei is.

– Maga Jézus is szerette a templomot, megbotránkoztatta, hogy a templom közelében árusok voltak, és a ricsajtól nem lehetett hallani Isten szavát, illetve az is, hogy a liturgia felszínes, túlságosan külsőséges volt – mondta prédikációjában Márfi Gyula. – Remélem, az itt tartott szentmisékre ez nem jellemző, megpróbálunk hitből fakadó áhítattal végezni minden liturgiát.

A munkálatokról és a helyi hitéletről Németh Csaba pákai plébános beszélt, aki Pördeföldén is szolgálatot teljesít.

– Régóta esedékes volt a felújítás, mert a beázások gondokat okoztak, és a nyílászárók sem voltak korszerűek, nehezen lehetett fűteni a kápolnát – mondta el Németh Csaba. – Közel 7 millió forint támogatást sikerült szereznünk az államtól az egyházmegyén keresztül, amiből megújult a tetőszerkezet, és az összes nyílászárót kicseréltük. A jövőben pedig a külső vakolást is szeretnénk elvégezni. Bár kistelepülésről van szó, de amíg fontosnak tartjuk, hogy templomunk éljen, szépüljön, addig a közösség is él. Sokat segített a munkálatok és az ünnepség szervezésében a lakosság és az önkormányzat is.

Hozzátette: havonta egyszer és ünnepekkor tartanak szentmisét a 65 lakost számláló faluban, a helyiek mindig szép számban jelennek meg.

Németh Csaba korábban káplánként Lentiben látott el hitéleti feladatokat, s nemrég a pákai plébánia élére nevezte ki a megyés püspök, kilenc falu tartozik hozzá. Mint mondta: nagy öröm, hogy visszatérhetett Zalába, ismerős környezetbe. Plébánosként közösséget szeretne építeni, mely alapja lesz a további építkezésnek.