Dr. Koósz Attila a horvátok köszönetét tolmácsolja a magyarok segítségéért

A horvátországi földrengés kapcsán a médiában a Petrinja és Sisak településeken keletkezett óriási károkról esik szó hangsúlyosan, de nagy a baj a térség falvaiban is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A tragédia nyomán kibontakozó magyarországi és azon belül a dél-zalai összefogás pedig igazán példaértékű, szimbóluma a magyar és a horvát nép közötti ezeréves barátságnak – mondta lapunknak adott interjújában dr. Koósz Attila, Horvátország tiszteletbeli magyarországi konzulja.

– Közép-Horvátország kálváriája december 29-én kezdődött a 6,3-as magnitúdójú földrengéssel és azóta már több, mint 200 utórengés volt, ami hihetetlen magas szám – szögezte le elöljáróban dr. Koósz Attila. – A minapi újabb, az elsőnél kicsivel gyengébb földmozgás pedig további károkat okozott a településeken, Petrinja főtere gyakorlatilag megsemmisült, ugyanis ez a rengés most azokban az épületekben is kárt okozott, amelyek az elsőt átvészelték. Itt újjáépítésre, pénzügyi támogatásra és építőipari kivitelezők, mesteremberek jelentkezésére van szükség.

Dr. Koósz Attila hangsúlyozta: ahogy mondani szokták, kétszer ad, aki gyorsan ad, ezért volt igazán nagy jelentősége annak, amikor a letenyei horvát nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat elsőként hirdetett meg közös gyűjtőakciót bajba került horvát barátaink megsegítésére, melyhez aztán több másik szervezet és nagyon sok magánszemély, illetve az egyházak is csatlakoztak. Ennek köszönhetően Zalából elsőként indulhatott el egy 10 kisteherautóból álló konvoj a Vöröskereszt csáktornyai elosztóközpontjába. Kiemelte: Balogh László, Nagykanizsa polgármestere pedig a város nevében egymillió forinttal járul hozzá az újjáépítés költségeihez.

– A napokban többen is felhívtak azzal, hogy szívesen elmennének, segítenének a romeltakarításban, aztán építőipari szakemberek is felkerestek, hogy önzetlenül közreműködnének a kármentés és az újjáépítés munkálataiban – folytatta a konzul. – Addig is, amíg normalizálódik a helyzet, nagy szükség lenne lakókocsikra, konténerekre, áramfejlesztőkre, mobil ágyakra, mobil toalettekre, hogy a fedél nélkül maradt embereket biztonságba tudják helyezni, hiszen jön a lehűlés és a havazás. A napi fogyasztási cikkek – hála az eddigi hihetetlen összefogásnak – biztosítottak, így most már más jellegű, leginkább anyagi támogatásra van szükség ahhoz, hogy az előbb említett dolgokat be tudják szerezni.

Dr. Koósz Attila arra hívta fel a figyelmet: nagy a baj a Petrinja és Sisak környéki kistelepüléseken is.

– Ez egy viszonylag szegényebb része Horvátországnak – magyarázta. – A segélyszállítmányt Perlakon keresztül vittük, ahol találkoztam a polgármesterrel, Ljubomir Kolarekkel, aki azt mondta, el sem tudjuk képzelni, mekkora pusztítást okozott a földrengés a falvakban, ez nem jön át a kommunikációs csatornákon. Mindkettőnk állatorvos, én pedig a Magyar Állatorvosi Kamara Pannon Területi Szervezetének a titkára vagyok, s jó a kapcsolatunk az ottani kollégákkal. Elhatároztuk, hogy mi is támogatjuk pénzadománnyal az érintett településeken az újjáépítést – most ez a legtöbb, amit tehetünk.