Dr. Juhász Hajnalka tartott előadást a KÉSZ rendezvényén

Dr. Juhász Hajnalka miniszteri biztos, a KDNP országgyűlési képviselője tartott kedden előadást a keresztényüldözésről és a magyar kormány humanitárius segítségnyújtásáról a hangversenyteremben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportja szervezésében.

Az esemény előtti sajtótájékoztatón dr. Császár Zoltán, a KDNP zalai elnöke köszöntötte a vendéget. Dr. Juhász Hajnalka, úgy is, mint a külügyi bizottság alelnöke utalt a kormány egyik fő üzenetére: ne a bajt engedjük Európába, hanem a segítséget vigyük helybe. Ezt szolgálja a kormány humanitárius segítségnyújtási politikája is. Céljuk, hogy az üldözött keresztények hangja legyenek, s a V4-en kívül is találjanak partner tagállamokat e célhoz. A Közel-Kelet békéjének megőrzése biztonságpolitikai kérdés, hiszen ha a keresztény kisebbség eltűnik, akkor felbomlik a vallási egyensúly, és a megerősödött terrorszervezetek ösztönzést kapnak, hogy erőteljesebben jelenjenek meg az identitásában megrendült Európában.

A továbbiakban Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő osztotta meg támogató gondolatait.