Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter tartott előadást Zalaegerszegen

Nem háborúra készülünk, hanem arra, hogy a békét megvédjük. Ezekkel a szavakkal kezdte tegnapi előadását a kormányhivatal Deák termében dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, aki Honvédelem és haderőfejlesztés címmel tartott előadást a megjelent katonák, védelmi bizottsági tagok és a megyei kormányhivatal munkatársai számára.

A béke megőrzése a cél

A programot dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, a Zala Megyei Védelmi Bizottság elnöke nyitotta meg. Elmondta, a kormány nagy erőfeszítéseket tesz az ország gazdasági fejlődéséért és az emberek biztonságáért. Ezeknek az értékeknek a megvédéséért erős honvédelemre van szükség.

Dr. Benkő Tibor a haderőfejlesztés szükségességét részletezve elmondta, új világrend van kialakulóban, amely tele van kockázatokkal és fenyegetésekkel, továbbá gyorsan változik a biztonsági környezet is.

Kibertér, hibrid hadviselés

Dr. Benkő Tibor környezetünk biztonságának változásai kapcsán példaként szólt a 90- es évek délszláv válságáról, amelyben nagyon gyorsan háborús helyzet alakul ki, továbbá az Ukrajnában történtekről, amely már példa egy új, az úgynevezett hibrid hadviselésre. Ezzel a módszerrel vette birtokba Oroszország a Krím félszigetet. Új hadműveleti területen, a kibertérben folyik a küzdelem, említette a miniszter a honvédelem 21. századi új kihívásáról. Az államok instabilitása egyik veszélyforrásaként említette a migrációs válságot is. Benkő Tibor elmondta, a NATO jelenleg két fő veszélyeztetettségi irányt jelöl meg. Egyik az orosz, a másik a déli fenyegetettség. Magyarország számára ez utóbbit ítélik elsődlegesnek a katonai vezetők, mivel a Nyugat-Balkánon, Koszovóban, Bosznia-Hercegovinában ma is csak kikényszerített a béke. NATO-tagként a keleti fenyegetettség kezelése is feladat, amely közvetlenül a balti országokat nyugtalanítja, de elsődleges szempont Közép-Európa biztonságának szavatolása. Elmondta, megkezdték egy közép-európai, többnemzeti hadosztályszintű parancsnokság, valamint egy regionális, különleges műveleti parancsnokság létrehozását.

Leopard típusúpáncélos harcijárművekbeszerzésére is sor kerül majd

A kibervédelem területével kapcsolatosan közölte, megnyitották a kiberakadémiát. Az intézményben folyó képzésre, munkára vonatkozó részletekről újságírói kérdésre nem árult el részleteket. Kitért a magyarországi hadiipar fejlesztésére, aminek eredményeként Kiskunfélegyházán fegyvergyár kezdi meg működését. Ugyancsak a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program keretében világszínvonalú fegyvereket vásárol az ország, ezek közül 36 Airbus helikopterről, továbbá Leopard páncélos harci járművekről szólt, s érdeklődésünkre elmondta, utóbbiak 2023–25 között érkeznek meg. Szólt a honvédelem hátterét adó területi védelmi igazgatás feladatairól, valamint a fejlesztések költségvetési feltételeiről is a miniszter. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos hozzászólásában kifejtette, hogy a honvédelem fejlesztése a gazdaságot is bővíti és munkahelyeket teremt, majd dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnökének zárszavával ért véget a program.