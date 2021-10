Díszpolgári címet kapott Lendván Zserdin Bukovec Antal püspök

Humanitárius munkája elismeréseként a közelmúltban díszpolgári címmel tüntette ki a határon túli kisváros önkormányzata a csentei születésű Zserdin Bukovec Antal ferences szerzetest, akit II. János Pál pápa 2002-ben a perui San Ramón püspökének nevezett ki.

Az erről szóló díszoklevelet egy Király Ferenc által készített kisplasztika kíséretében szerdán délelőtt a városháza dísztermében adta át Magyar János polgármester az egyházi méltóságnak. Méltató beszédében elmondta: Zserdin Bukovec Antal missziós tevékenységével a szülőföldjén élőknek is példát mutat abból, hogy miként lehet és kell is a rászorulóknak segítséget nyújtani. Úgy fogalmazott: a püspök életét és munkáját a közösségében élő leggyengébb, legsérülékenyebb embereknek szentelte, ezzel pedig emberségre tanít mindannyiunkat.

A püspök a kitüntetés átvételét követően arról beszélt, hogy Lendva és vidéke a gyökereit jelenti, s a mai napig hálával tekint vissza szülőföldjére, amelytől nem várt, s véleménye szerint meg sem érdemelt elismerést kapott.

– Eddigi életem során nagyon sok helyen megfordultam, nem turistaként, hanem pasztorális szolgálatot ellátva – folytatta Zserdin Bukovec Antal. – Közel ötven éve szolgálok Peruban, de voltam Horvátországban, Magyarországon, Lengyelországban és Németországban is. A gyökereim azonban ide kötnek, ehhez a térséghez, s ezt sosem feledem el.

Zserdin Bukovec Antal négyéves koráig élt a Lendva- vidéken, majd családjával Szabadkára költözött. Teológiai tanulmányait Zágrábban végezte, s ott lépett be a ferences rendbe is. Az ötödik évfolyamot járta, amikor a perui San Ramon akkori püspöke meggyőzte arról, hogy legyen misszionárius. Ötévnyi időt el is vállalt, így Limába költözött, ahol 1975-ben pappá szentelték. Az öt évből azonban közel öt évtized lett, amely alatt az amazóniai őserdőkben élő indián közösségeknek szentelte figyelmét. Azoknak az őslakosoknak, akikről gyakorlatilag mind az állami, mind az egyházi szervezetek megfeledkeznek. Megtanulta a nyelvüket, lefordította a liturgikus könyveket, iskolákat alapított számukra. Pasztorális munkájára a Vatikán is felfigyelt, püspökké nevezték ki. Zserdin Bukovec Antal napjainkban is ezt a tisztséget tölti be.