Díszpolgári címet kapott a háziorvos és ifjú példaképeket is díjaztak Zalaapátiban

Szombaton rendezték meg az Apáti fesztivált, melynek nyitányaként átadták az önkormányzat által alapított kitüntetéseket.

Az Apáti fesztivált hagyományosan ősszel rendezik meg. A zalaapáti falunapon kulturális és szórakoztató programok várták a település apraját-nagyját, ám mindezeket megelőzően ünnepi pillanatok részesei lehettek a jelenlevők. A megnyitóünnepségen Vincze Tibor polgármester és Manninger Jenő országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, majd az önkormányzat által alapított kitüntetéseket vehették át a település életében kiemelkedő munkát végzők. Zalaapáti díszpolgára kitüntető címben részesült dr. Karabély István háziorvos, akinek -mint a méltatásban elhangzott- több mint 30 éves lelkiismeretes és kimagasló szakmai munkájáért, kiemelkedő emberségéért, segítőkészségéért és a közügyekben való munkájáért ítélte oda a képviselő-testület az elismerést. Az orvosnak (mivel az ünnepség idején külföldön tartózkodott) majd decemberben, Idősek napján adják át a kitüntetést. A felnőtt példakép után kis példaképet is elismertek, egy most induló, uniós támogatással megvalósuló program keretében. Öt település vesz részt a projektben, Sármellék vezetésével Alsópáhok, Esztergályhorváti, Szentgyörgyvár, és Zalaapáti. E falvakban évente összesen 15 középiskolást jutalmaznak az ösztöndíjprogramban, olyanokat, akik a települések életében kiemelkedő szerepet vállalnak.

– A most díjazott fiatalok főként kulturális területen és a hitéletben tevékenykednek. Örömmel mondom, hogy a középiskolások a templomi szertartásokon részt vesznek. Legyenek ők mindenkinek példaképei, mi büszkék vagyunk rájuk. A pályázatban a tanulmányi eredményt is nézzük, és ha fiatalok tanulmányi versenyen érnek el eredményeket, vagy a sport terén kiemelkedőek, ők is megkaphatják ezt a kitüntető címet – szólt az ösztöndíjpályázat részleteiről lapunknak Vincze Tibor polgármester.

Az Apáti fesztiválon Dely Dorottya, Iberpaker Mátyás István, Márton Roland, Pozsegovits Balázs és Tüttő Renáta vehette át az elismerést, önzetlen, a település életében kiemelkedő jelentőségű munkájáért.