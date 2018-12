Disznótoros ebéddel várták az aranykorúakat Gyenesdiáson

Gyenesdiás lakóit köszöntötte a nagyközség önkormányzata szombaton. Disznótoros étkekkel vendégelték meg őket és műsorokkal is kedveskedtek nekik.

Az iskola aulájában közel kétszáz aranykorú gyűlt össze az Öregek napjára. A disznótoros ebédet követően – melyhez az alapanyag a felajánlásokból származó, s délelőtt feldolgozott sertések voltak – zenés műsorok szórakoztatták a jelenlevőket, melyben iskolások és nyugdíjasok is felléptek. Délután Gál Lajos polgármester köszöntötte az időskorú lakókat. Szólt a településen megvalósult fejlesztésekről, az idei év sikereiről és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról. Kiemelte az idősek tisztelete, a tőlük való tanulás, összefogás és a hagyományok ápolásának fontosságát, s advent ideje lévén, ünnepváró gondolatait is megosztotta, a remény és a szeretet jelentőségét hangsúlyozva.

-Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon: mindegy, hogy szeretetről vagy szerelemről beszélünk, de szeretni a legnagyobb öröm. Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, az is már egy csoda. A szeretetben a legjobb adni. Ölelést, csókot, tanácsot – mindegy hogy mit, csak szívből szóljon. A szeretet végtelen és határtalan: minden ember tudja, hogy szeretet nélkül élni nem lehet. Nem is, hiszen ez az életünk ereje, amiből merítkezhetünk. Kis szívünkbe mégis hogy fér bele ennyi szeretet? Nem lehet tudni, de nem is ez a lényeg, hanem hogy adjunk meg mindent szeretteinknek – hiszen ha mi adunk, kapunk is. És így lesz teljes a világ, együtt, szeretetben – mondta Gál Lajos.

A polgármester külön is köszöntötte a két jelenlévő legidősebb vendéget: a 93 éves Nagy Imrét és a 90 éves Freitag Alajosnét. Estébe nyúlóan folytatódott a zenés és szórakoztató műsorok sora, majd a vacsora után a résztvevők részesei voltak a település koszorújánál az adventi gyertyagyújtásnak.

