Diszkó zárta a hetet a lenti Vörösmarty-iskolában

Számos program, sportrendezvény, valamint meglepetésvendég is várta a diákokat az iskolahét során a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában.

A névadó tiszteletére rendezett megemlékezéssel kezdődött a programsorozat. Az ünnepélyen ezúttal is átadtak elismeréseket: Csondorné Kovács Veronika matematika és számítástechnika szakos tanárnő, valamint Gyuriga Zoltánné tanítónő, illetve Lukács Anna Dorottya 8.a és Sali Nóra 8.b osztályos tanuló részesült kitüntetésben.

Az egész héten át tartó rendezvények sorában több tanulmányi verseny is lezajlott. A sportprogramok közt főszerepet kapott a kosárlabda, a foglalkozásokba bekapcsolódott a korábbi 110-szeres válogatott Zsolnay Gyöngyi is, aki edzést tartott a gyerekeknek. A Vörösmarty-iskola rész vesz a „Kosárpalánta” elnevezésű komplex képesség- és mozgásfejlesztő programban, mely a 6-9 éves korosztálynak szól.

Meglepetés is várta a diákokat, hiszen Zsolnay Gyöngyi ismert televíziós újságíró férjét, Vujity Tvrtkót is magával hozta az iskolahétre. Utóbbi két előadással is nagy sikert aratott a diákok körében.

– Hit, kitartás, méltóság, női méltóság – foglalta össze Vujity Tvrtko, hogy milyen témákról beszélt a gyerekeknek. – Ezek a fogalmak mindenki számára ugyanazt kell, hogy jelentsék, legfeljebb ebben az életkorban kicsit más szóhasználattal kell beszélni róluk. Számomra a gyerekközönség ugyanolyan fontos, és az együtt töltött időt igyekeztem érdekessé tenni számukra.

A tartalmas programsorozatot a diákok retró vetélkedővel és diszkóval zárták.

