Díszdiplomás pedagógusokat köszöntöttek Hévízen

Két díszokleveles szakembert köszöntött hivatalában Papp Gábor polgármester. Czencz Ágnes óvónő 65 éve, dr. Soós Attiláné tanár pedig 50 éve kapta kézhez diplomáját.

Papp Gábor arról beszélt, az önkormányzat minden esztendőben gondot fordít arra, hogy nyugdíjas pedagógusait a diplomaátvételük jubileumán kö­szöntse, és méltó keretek között adja át a díszoklevelet.

– Ezzel is szeretnénk megköszönni azt a munkát, amit városunk ifjúságáért végeztek, és elismerni az életművet, amelyre mi is büszkék lehetünk – fogalmazott a polgármester. – A járványhelyzetből fakadó tilalmak miatt a szokásos városi pedagógusnapunkat nem tudtuk megtartani, de ezt az alkalmat szeretném kihasználni arra is, hogy köszöntsem Hévíz pedagógusait.

Papp Gábor azt mondta: soha nem volt könnyű pedagógusnak lenni, de a pandémia minden eddiginél nagyobb kihívással járt az óvónők, dadusok, tanítók, tanárok számára, hiszen eddig ismeretlen helyzetekhez kellett a lehető leggyorsabban, legrugalmasabban alkalmazkodni, megbirkózva a technika kihívásai­val és nehézségeivel.

– Tudjuk azt is, hogy pedagógusaink a szellemi okítás mellett gyermekeink lelki életét is gondozzák, most azonban e téren is jóval nagyobb szerep hárult rájuk – folytatta a városvezető. – Nem vitatható, hogy a fiatalokat megviselte a bezártság, a megszokott kis közösségeik hiánya, a mindennapi rutin elmaradása. Köszönet azoknak, akik mindent megtettek azért, hogy ezeket valahogy pótolják.

Papp Gábor arról is szólt, Hévíz igyekszik segíteni a gyermekeket abban, hogy a veszélyhelyzet miatti lelki problémáik oldódhassanak. Többek között ezért is támogatják a negyedikesek és az ötödikesek zalaszabari kirándulását. Továbbá ismét szerveznek nyári tábort, hogy segítsék azokat a szülőket, akik újra munkába állhattak, és nehézségeik lennének a nyáron gyermekük felügyelete miatt.

A díszdiplomás pedagógusokat külön is méltatta a polgármester. Czencz Ágnessel kapcsolatban leszögezte, a város díszpolgára nyugdíjazása után is aktív maradt, 25 éve tagja a Keszthelyi Helikon Kórusnak, dolgozik a múzeumban, valamint a hévízi kulturális és irodalmi folyóirat szerkesztőbizottságában is, az óvodába visszajárva pedig a gyerekek sószobai felügyeletét biztosítja.

Dr. Soós Attiláné mögött is gazdag pálya áll, amelynek kezdetén képesítés nélküli tanárként öt éven át tanított Budapesten, ez idő alatt végezte el a nyíregyházi főiskolát. Később Zalakoppányban, Lispeszentadorjánban, Zalaszentlászlón és Alsópáhokon segítette a gyermekek kiteljesedését.