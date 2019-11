Díjat kapott a Zalakarosi Fürdő

A Magyar Fürdőszövetség által meghirdetett pályázaton a Zalakarosi Fürdő nyerte el, innovatív fürdőszolgáltatás kategóriában, a legrangosabb elismerést.

A díjat a múlt heti fürdőszövetségi közgyűlésen adták át. A részletekről hétfőn sajtótájékoztatón számolt be Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója. Jelezte: négy kategóriában hirdette meg az 1992-ben alapított Magyar Fürdőszövetség idén első alkalommal a fürdőinnovációs díjat.

-Két pályázatot nyújtottunk be: az elektronikus hibajegykezelő-rendszerre, valamint a gyógycentrum új sósvízű medencéjének kialakítására vonatkozóan. Ez utóbbival végeztünk első helyen innovatív fürdőszolgáltatások kategóriában az első helyen. A gyógycentrumot és az gyógykertet 1992-ben adták át Zalakaroson. Az elmúlt 27 évben zászlóshajója e létesítmény zászlóshajója lett a fürdőnek, a nyugodt, csendes pihenést kedvelő vendégek körében. A létesítmény állapota az évtizedek során leromlott, ezért 2017-ben úgy döntött a város önkormányzata, hogy elkezdődhet a felújítása. Ennek során kialakításra került egy sós vízű medence is a fedett térben. Olyan hatása van az ott lévő víznek, mintha az Adriai-tengerben lennének a vendégeink – mondta Cziráki László. Ahogy azt is: a közgyűlésen annak kapcsán is figyelmet kapott a fürdő, hogy az önkormányzattal közös stratégiai programjában a borturizmus erősítése és a szezon hosszabbítás is szerepel. Ennek érdekében szervezte meg Márton nap idején a Tourinform iroda és a város önkormányzata az őszi piknik rendezvénysorozatot, amelybe térségi borászatokat és látnivalókat „vontak be”, a Zalakarosi Fürdő Zrt. pedig meghirdette a Zalakarosi Fürdő bora versenyt. A díjakat múlt héten adták át. Fehérboroknál a győztes Vig Zsolt, gyöngyözőboroknál Dóka Éva, a vöröseknél a Kányavári borbirtok nyert.

A sajtótájékoztatón Novák Ferenc polgármester is elismeréssel szólt a fürdő díjairól. Utalt arra is, hogy a város életében mind a víz, mind pedig a borok európai színvonalat képviselnek.