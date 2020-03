Digitális felhőkép az olai templomról

Lézeres szkenneléssel mérték fel a zalaegerszegi Jézus Szíve-templomot a városvédő egyesület kezdeményezésére, a páratlan lehetőségeket kínáló technológiáról a helyszínen számoltak be a szakemberek.

– Az épületek felmérésekor a hagyományos módszer szerint valamilyen eszközzel gyűjtik az adatokat, mérőszalaggal vagy ma már inkább lézeres távmérővel – kezdte Péter Tamás, a Leica Geosystems Hungary Kft. üzletfejlesztő mérnöke. – Ez a mérés kiegészül helyben vázlatokkal, s aztán az így nyert adathalmazból készülhet el az épület tervrajza. Ehhez több emberre van szükség, rendkívül időigényes, ráadásul mindig csak részletekről, az éppen mért szakaszról van adatunk. Bizonyos helyek pedig egyszerűen meg sem közelíthetők, például egy templom mennyezeti részének felméréshez fel kell jutni valahogy a magasba. Ez a berendezés viszont a mérési ponton felállítva letapogatja a teljes környezetét – mutatta be a Leica BLK 360 névre hallgató eszközt.

A háromlábú állványra helyezhető, söröskorsó méretű henger ugyanis munka közben a függőleges tengelye körül forog körbe, benne pedig tükör pörög másodpercenként akár 360 ezer pásztázó lézerfénynyalábot is szétterítve a térben. Ezzel letapogatja, le­szkenneli a környezetét, mégpedig milliméteres felbontással. Azaz pontok millióit méri le, és ebből alakul ki az épület háromdimenziós rajzolata, felhője. Ehhez nagy felbontású színes panorámafelvételek társulnak, amelyek megszínezik a felmért pontokat, így fokozva a 3D nyújtotta élményt.

– Kettő órát töltöttünk az olai templomban, ez idő alatt a bejárattól az oltárig végig­szkenneltük az épület belsejét – említette Gál Roland zalacsébi építész, akit a megyeszékhelyi városvédők képviseletében Bálizs Andrej kért meg a felmérésre. – Ezt a hagyományos módon talán nem is lehetne megoldani, mert például az épületet belül fel kellene állványozni – magyarázta. – Ezért közben nem is lehetne a templomot használni, ráadásul olyan mennyiségű apró részletet találni itt, amely dokumentálása rengeteg időt igényel. Húsz éve dolgozom építészként, régóta keresem azt a módszert, amivel gyorsan, pontosan lehet felmérni épületeket. Ezt a berendezést a kispáli önkormányzat szerezte be pályázat segítségével – tette hozzá.

Mint elmondta, ennek köszönhetően jött létre ez a felmérés. A kispáli önkormányzat ugyanis leaderes támogatást nyert digitális érték- és élménytár létrehozására, az északnyugat-zalai térségben lévő védett építészeti értékek bemutatására. E munkával Gál Rolandot bízták meg. Az épületek mellé bekerült a nagykutasi szőlőhegyen álló 500 éves gesztenyefa felmérése is, ami jól jelzi az eszköz sokoldalúságát.

A szkennelésen alapuló felmérés kiegészíthető fotogrammetriával is, amikor fényképfelvételek felhasználásával jön létre a 3D-s felhőkép. Ha mindezt levegőből, drónról készült fotókkal támogatják meg, akkor létrehozható az épület tökéletesen pontos külső-belső felhőképe.

Péter Tamás arról is beszélt, hogy a technika segítséget nyújthat akár a rendőrségi helyszínelésben is. Baleset vagy bűncselekmény esetén rövid idő alatt háromdimenziós nagy felbontású dokumentum áll a nyomozók rendelkezésére, amin minden elem helyzete milliméter pontossággal meghatározható.

Az egerszegi városvédőkkel a kapcsolat régi szakmai ismeretségen nyugszik, ahogy erről Bálizs Andrej szólt. A korábban a város főépítészi posztját betöltő szakember arról beszélt, hogy az olai templom felmérésével kívánnak hozzájárulni a helyi védett értékek megmentéséhez. Úgy gondolja, ez olyan referencia­munka lehet, ami követendő minta az önkormányzat számára is. Kialakulhat együttműködés, aminek eredménye lehet a védett értékek felmérése. Ez pedig a majdani felújításokhoz nyújt komoly segítséget.

További lehetőség ezenkívül például az idegenforgalmi hasznosítás, megteremtve a lehetőséget a virtuális látogatásokhoz is, anélkül, hogy az adott épületet megtekintő turisták zavarnának bárkit is.

A templombelső felmérése 31 mérőállásból kettő óra alatt lezajlott, a begyűjtött 16,3 gigabyte adatot a szoftver egy óra alatt dolgozta fel háromdimenziós felhőképpé. Az eredmény lenyűgőző. A templomtér belseje megelevenedik a képernyőn. Bármely részletre ráközelíthetünk, pár kattintással lekérhetjük az adatokat, a méreteket is. Tetszőleges látószögből nézhetjük végig az épület belsejét, közel mehetünk a festményekhez, megnézhetünk olyan díszítéseket, amiket utoljára talán csak eltévedt madarak láthattak. A felmérés eredménye pedig akár VR-szemüvegen (virtuális valóság) keresztül is megszemlélhető, ezzel olyan érzést nyújtva, mintha bent járnánk az épületben. Az élmény valósághoz közeli.

A jövőt is megismerhettük Péter Tamás jóvoltából. Az újabb generációs berendezés már nem igényel állványt. A felméréskor elegendő a méretes termoszhoz hasonlatos eszközzel sétálni, és a szkennelés a már ismert módon zajlik, csak még gyorsabban.