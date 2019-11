Diákoknak segítettek a fontos döntés meghozatalában

Tegnap kezdődött és ma ér véget az a pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató rendezvény, melyet a Zala Megyei Kormányhivatal szervez. A 7. és 8. osztályos diákok a szakképző intézményekkel, képzéseikkel ismerkedhetnek.

Nagykanizsán a múlt héten volt, most Keszthelyen zajlik, jövő hét végén pedig Zalaegerszegen rendezik meg a pályaválasztási kiállítást és szakmabemutatót. A balatoni városban az egyetem Festetics úti épülete ad otthont a rendezvénynek, melyre Keszthely és Zalaszentgrót, valamint a környező települések általános iskolásai érkeznek – az előzetes jelzések szerint 21 intézmény közel 800 diákja. A szakmabemutató standokon megismerkedhetnek a szakképző iskolákkal és az oktatott szakmákkal. A középiskolások tartanak gyakorlati bemutatókat tanáraik, oktatóik segítségével, s virtuális szakmabemutatók is zajlanak. A rendezvényre látogató gyerekeknek és szüleiknek bemutatják a hiányszakmákat és az ösztöndíjlehetőségeket. A diákokat pályaorientációs tanácsadással, csoportfoglalkozásra is várják, és beszélgetéseket folytatnak szakmájukban sikeres emberekkel.

A csütörtökön kezdődött, kétnapos keszthelyi pályaválasztási rendezvényt Manninger Jenő országgyűlési képviselő nyitotta meg.

– Talán nem kell hosszasan taglalnom, hogy a szakképzésnek milyen fontos szerepe van. De hogy sikeres legyen, és egyre többen válasszák, ahhoz még sokat kell dolgozni – emelte ki a képviselő.

Elmondta, hogy Keszthelyen és a város környékén sokféle lehetőség van szakmát tanulni. Felhívta a figyelmet: annak, akinek szakma van a kezében, egész életre biztosított a megélhetése.

Nagy Bálint polgármester köszöntőjében megemlítette, hogy az intézmények kiállításai évről évre egyre interaktívabbak. Kívánta a fiataloknak, hogy találják meg a szakmák szépségeit, az értékeket: az alkotás és a munka örömét. A megnyitón átadták a Mesterségek vonzásában – szakmák sokszínűsége képekben című művészeti pályázat rajz kategóriájában a Keszthely és környékéről díjazott művek alkotóinak járó díjakat.

Első helyezett lett Harth Vivien, a zalacsányi iskola hetedikes diákja, a Vivien kisvendéglője című rajzával.

Lentiben is a pályaválasztás volt a téma egy minapi rendezvényen: a Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógusai az intézmény diákjainak rendeztek pályaválasztási napot. Az iskola 343 tanulója a város 12 intézményében, vállalkozásánál és vállalatánál tett látogatást. Farkas Katalin intézményvezetőtől megtudtuk: a programmal a céljuk az, hogy ne csak a pályaválasztás előtt álló gyermekeket, hanem a kisebbeket is orientálják egy-egy szakma felé, amiket az egyes munkahelyeken közvetlenül is megismerhetnek.

– A látogatások alkalmával találkozhatnak a szakmák szépségével, nehézségével, vonzóvá válhat előttük egy-egy tevékenység, amit aztán el akarnak érni, és ezzel a céllal kezdenek tanulni, kutatni, alkotni – mondta az igazgató. – Ezt a folyamatot korán el kell kezdeni, hogy legyen idejük a gyerekeknek tájékozódni.