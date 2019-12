Diákok adománya a zalaegerszegi átmeneti otthonba

A Mindszenty-gimnázium 11. b osztályos tanulói csütörtökön tartós élelmiszereket, ruhákat és játékokat ajándékoztak a Családok Átmeneti Otthonában élőknek.

Az ötletgazda Csalló Jázmin elmondta: szeretnek kisgyerekeknek örömet szerezni, óvodákban is jártak már. Ezúttal többen régi játékaikat, ruháikat gyűjtötték össze, hogy a nehéz helyzetben lévők mindennapjait könnyebbé tegyék. Több tízezer forint értékben élelmiszert is vittek a Hock János úton lévő épületbe, s az itt élőknek kis műsorral is igyekeztek bensőséges hangulatot varázsolni.

A diákok törekvését Illés Csaba tanár segítette megvalósulni, hiszen a nevelés része, hogy a tizenévesek megismerjék a rászorultságot. Tanítványai korábban Erdélybe is vittek adományokat. Az átmeneti otthonban jelenleg 10 család lakik, általában egy évig maradhatnak a falak közt.