Diáknapok zajlottak a zalaegerszegi Öveges-iskolában

Közel harmincéves hagyomány az Öveges-iskola életében, hogy az ősz beköszöntével névadójukra emlékeznek.

Öveges Józsefnek, a pákai születésű fizikus professzornak ugyanis mind születési, mind halálozási dátuma ezen évszakhoz kötődik. Az Öveges-napok mindig alkalmat kínálnak a rá való emlékezésre, de sok más egyébre is – tudjuk meg Salamon Edittől, az andráshidai általános iskola igazgatóhelyettesétől.

A programok már október 18-án megkezdődtek, s tegnap fejeződtek be. A bő egy hét során a számos bevált attrakció mellett akadt újdonság is, ilyen volt idén Bánfalvi Péter amatőr csillagász rendhagyó órája, amelyen a diákok képzeletbeli űrhajóval járták be a galaxisok világát. A visszatérő rendezvények sorát gazdagította több városi szintű tantárgyi verseny, a játékos természetismereti vetélkedő, valamint a kísérleteket is felvonultató Hétköznapi fizika című prezentációs verseny.

A tegnapi sportnap szintén jelentős fejezetét adta a hétnek, hiszen Öveges József számára is fontos volt a mozgás, sok fiatalt tanított meg úszni, korcsolyázni. A sportversenyek az iskola minden osztályát megmozgatták, a sorversenyek a közönséget és a résztvevőket ugyanúgy lázba hozták.