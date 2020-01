Dél-zalai bormustra – Negyvenkét termelő munkáját ismerhették meg

A legjobb dél-zalai borokat ízlelgethették szombaton a faluházba látogatók.

Tormaföldétől Homokkomáromon át egészen Lentiig 42 bortermelő vitte el a becsehelyi rendezvényre a legfinomabb borait. A vendégek 83- féle nedűt kóstolhattak.

– Kellemes környezetben, finom ételekkel, jó borokat kóstolva, nagyokat beszélgetve jó együtt tölteni a délutánt, estét – mondta a rendezvény céljáról Németh Géza polgármester, a Borbarangolás Dél-Zalában elnevezésű program ötletgazdája, fő szervezője.

– Örülünk annak, hogy idén is nagyon sokan látogattak el az eseményre. Aki szakmai információkra vágyott, az előadásokon bővíthette a tudását, de a szakmai része az eseménynek mindössze enynyi volt. Bort kóstolni vagy a zenei műsorokat megtekinteni mindenkinek jólesik – összegezte Németh Géza.

A programon idén is jelen volt Cseresnyés Péter államtitkár, parlamenti képviselő, Bene Csaba, a megyegyűlés alelnöke és dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnök-nagymestere is, aki kiemelte: nagy a jelentőségük a bornépszerűsítő eseményeknek. – A mondás szerint a jó bornak is kell a cégér, s ez Zalában is igaz. Jómagunk már 28 éve népszerűsítjük, hitvallásunknak is tekintjük megyénk borait. Az ilyen közösségi eseményeken pedig a termelők és a fogyasztók közvetlenül is találkozhatnak, mindez pedig Becsehelyen kiválóan működik már évek óta – hangsúlyozta dr. Brazsil József. A megye számos pontjáról nagy lelkesedéssel érkeztek – a borkedvelő látogatókon túl – a bortermelők is.

Ábrahám János a Cserfői-hegyen gazdálkodik már esztendők óta. Úgy fogalmazott: mindanynyian arra törekednek, hogy a borok egyre jobbak legyenek. A rendezvények pedig remek lehetőséget adnak arra, hogy eszmét cseréljenek egymással a borászok. – Kellemes, ízletes borokkal találkoztam a kollégáknál, nem akadt olyan, amely ne ízlett volna – jegyezte meg Ábrahám János. A csörnyeföldi Simon Zoltán borász szintén pozitív tapasztalatokról számolt be.

– Fontosak az olyan rendezvények, amelyek közelebb viszik a zalai borokat a nagyközönséghez. Bemutatkozhatnak az új, kevésbé ismert termelők, a jövő generációi is. Mert az utánpótlás feladata lesz a jövőben, hogy ugyanolyan jó bort készítsen, mint az elődök – mondta Simon Zoltán.