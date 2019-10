Deák Ferenc 216 éve született, Egerszegen és Söjtörön is koszorúztak

Deák Ferenc születésének 216. évfordulója alkalmából több helyen is megemlékezések zajlottak tegnap.

Zalaegerszegen hagyomány, hogy az államférfit névadóként választó intézmények, jelesül a ZSZC égisze alatt működő Deák-iskola, a Zrínyi-gimnázium (1950-ig viselte Deák nevét), valamint a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár közösen tisztelegnek a haza bölcse előtt. A szobránál zajló megemlékezésen Kiss Gábor könyvtárigazgató mondott köszöntőt, amelyben ráirányította a figyelmet a 180 évvel ezelőtti, 1839-es pozsonyi országgyűlés történelmi szerepére. Ezen a dispután lett Deák Ferenc a politikai élet vezéralakja, s érdemelte ki a haza bölcse titulust. A szólásszabadság és a bírói függetlenség melletti kiállásával ugyanis egységbe kovácsolta az ellenzéket, továbbá elérte, hogy amnesztiát kaptak a korábbi koncepciós perek elítéltjei, akiket a reformfolyamatok pártolása miatt fosztottak meg szabadságuktól, törvénysértő módon.

A programon idén a Zrínyi-gimnázium tanulói adtak ünnepi műsort, ennek során részlet hangzott el Deák szólásszabadságért, polgári szabadságjogokért kiálló ország­gyűlési beszédéből is.

A megemlékezés koszorúzással zárult, a tisztelgők soraiban ott volt dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Balaicz Zoltán polgármester, a jogász­egylet, valamint a bíróság és az ügyészség, és több további intézmény képviselője.

Deák Ferenc az egyik legnagyobb zalai magyar államférfi, akinek példája századokon át ívelve is mérce a közügyekkel foglalkozók számára. Ezt Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója Söjtörön fogalmazta meg, a haza bölcse szülőházánál csütörtökön késő délután tartott ünnepségen. Olyan hazafi emlékét ápoljuk, akihez hasonló kevés született a szűkebb és távolabbi hazában, tette hozzá, majd arról beszélt, hogy Deák Ferenc ízig-vérig zalai volt, egész életében az is maradt még akkor is, amikor már nem lakott állandóan a megyében. Kivételesen nagy formátumú politikus és nagyszerű ember volt – hitvány, gyenge emberből soha nem lesz nagy politikai egyéniség, tette hozzá. Deák emberségből és hazafiságból is példát mutatott, mondta végezetül.

Dr. Tóth Zsolt, a Nemzeti Örökség Intézet osztályvezetője felidézte a Deák Ferenc 1876. január 28-án bekövetkezett halála utáni eseményeket, az országos gyászt, majd a Deák-mauzóleum megépítésének történetét. Az ünnepség zárásaként a szülőház előtti parkban a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai emlékfát ültettek.