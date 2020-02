Dalostalálkozókkal a hagyományápolásért

Szombaton a Palini Nyugdíjas Dalkör a városrész Inkey-iskolájának aulájában, míg a Zalaszentbalázsi Népdalkör Egyesület a helyi művelődési házban szervezett dalostalálkozót.

A palini városrészben hatodik alkalommal megtartott dalostalálkozó a vendéglátó dalkör műsorával indult, majd Balogh László polgármester egy megzenésített Babits-idézet eléneklésével fokozta a hangulatot. Beszédében elmondta: az éneklés, a dalolás a lélek nyelve, melyet mindennap lehet gyakorolni. Az iskolában is lehetne mindennap énekóra, otthon is jó művelni, de közösségben még erősebben működik.

– Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy 200 ezer magyar népdal van lejegyezve – tette hozzá. – Ez a hatalmas kincs ott van mindenki szívében, és a dalostalálkozókon messzire száll, tovább örökítve a hagyományt.

Gábris Jácint önkormányzati képviselő köszöntőjében kiemelte: a lélek épülésének egyik legszebb módja a művészet gyakorlása, ezek közül is kiemelkedik a zene s a tradíciók ápolása. Az ember, mint egy megtestesült hangszer, számtalan csodára képes.

Zalaszentbalázson az önkormányzat és a Zala Megyei Közgyűlés által is támogatott 16. Balázs-napi dalostalálkozón a somogyi testvértelepülésük, Szentbalázs művészeti csoportján kívül a környékbeli falvak társaságai is képviseltették magukat. A népdalkör vezetője, Beke Miklósné elmondta: a találkozás mindig kivételes élményt jelent, s persze az éneklés mellett beszélgetésre is maradt idő. A repertoár színes volt, a murakeresztúriak például horvát énekekkel szórakoztattak, míg mások az adott tájegység népdalcsokraiból adtak ízelítőt.

– Idén ünnepeljük fennállásunk 22. évfordulóját, s mint a falu legrégebbi egyesülete, igyekszünk magas színvonalon dolgozni – mondta a vezető.