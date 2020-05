Delta Peti és Virrasztó László Laci bácsi dallal köszöntötte online az édesanyákat

Anyák napi garázskoncertet tartott vasárnap délután Tófej két jól ismert zenésze. Virrasztó László és Szabó Péter előbb külön-külön blokkot mutatott be az édesanyák és nagymamák tiszteletére, majd a fináléban együtt szerepeltek.

A több mint egyórás koncertet közönség részvétele nélkül, online közvetítés mellett tartották meg. A különleges program ötletgazdája a harmonikán játszó Virrasztó László Laci bácsi volt, aki hosszú évtizedeken át zenélt lakodalmakban, családi rendezvényeken, egyéb közösségi eseményeken. Mint mondotta, miután a kijárási korlátozás és a „maradjotthon!”-szabályok betartása miatt a gyermekek, unokák sok esetben nem köszönhetik meg öleléssel szüleiknek, nagyszüleiknek a sok gondoskodást és szeretetet, ezért kicsit helyettük is szólva nyújtanak át egy sokszínű dalcsokrot az ünnepelteknek.

– Az országszerte jól ismert Delta bulizenekar vezetője, Szabó Peti nemcsak a szomszédom, de jó barátom is, így rögtön adódott a lehetőség, hogy ezen a garázskoncerten közösen szerepeljünk – mondta az ötletgazda. – Először én énekelek egy fél órát, az a dalcsokor többnyire az édesanyákhoz szóló magyar nótákat tartalmaz, majd Peti következik szintén az alkalomhoz illő tánc- és popzenei slágerekkel. A végén közösen adunk elő néhány dalt, a záró blokkban is lesz néhány magyar nóta s egy-két táncdal is.

Laci bácsi azt is elmondta, először úgy tervezték, hogy a garázsukban zenélnek, de aztán a kellemesen simogató tavaszias időjárás kicsalogatta őket az épület elé, így a hangosításnak köszönhetően Tófej egy részén az internetes közvetítés nélkül is hallhatóvá vált produkciójuk. A falubeliek közül többen az erkélyükön, teraszukon vagy családi házuk kapujában állva követték végig a programot. A záró produkció végén a két zenész az egészségügyben és a szociális szférában dolgozóknak is köszönetet mondott a régóta tartó odaadó munkájukért és helytállásukért.