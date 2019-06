Dalkörök találkoztak Radamoson

Nótadélutánnak hirdették, de a népdalok mellett kórusművek is elhangzottak azon a találkozón, amelyet szombaton tartottak a muravidéki településen. A helyi dalkörrel együtt hat csoport mutatkozott be.

A rendezvényre nemcsak a Muravidékről, hanem Magyarországról is érkeztek fellépők, hiszen a népzenei találkozó a hagyományápolás mellett a baráti kapcsolatok kialakítását is szolgálta. A fellépők rövidebb dalcsokrokat mutattak be, így is közel másfél órás programon vehetett részt a közönség.

A műsor végén Szomi Ilona, a helyi népdalkör vezetője köszönte meg a vendégkórusoknak a közös programot, majd a szombathelyi Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat II. Számú Idősek Klubjának Őszirózsa Kórusa nevében Fasching Zsuzsanna művészeti vezető és Őr Imréné alapító tag adták át jelképes ajándékukat a muravidéki kórusnak. Zárásként a rédicsi Vörös István és zenekara szórakoztatta a résztvevőket.