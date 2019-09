Czerpán Cintiának sok önbizalmat adott a Tündérszépek szépségverseny (videó)

Folyamatosan érkeznek a jelentkezések országos szépségversenyünkre. Azokat a lányokat, akik szerkesztőségünktől kértek ingyenes stúdiófotózást, már el is kezdtünk behívni.

Múlt hét szerdán meg is érkezett az első pályázó, a 26 éves Czerpán Cintia, aki videóban is megosztotta gondolatait leendő versenytársaival. Cintia nagyon jól érezte magát a fotózáson, s úgy érzi a bejutással egy nagy adag önbizalmat is kapott.

Többen már túl vannak a fotózáson, de messze még a vége. Ha neked is kedved támadt jelentkezni, megteheted a www.tunderszepek.hu olalon.

S miért éri meg megpróbálni? Amellett, hogy ingyenes fotózást biztosítunk, minden fordulóban szuper nyeremények várnak. A verseny végén a legszebb lányok egy felkészítőtáborban is részt vehetnek, ahol Kocsis Korinna mentorálja majd őket. A verseny akár egy modellkarrier beindítója is lehet.