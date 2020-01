Cukorbeteg gyerekeknek – A szülők kötetlen formában beszélhettek fontos témákról

A hét végén értékes ismeretekkel és kellemes családi együttléttel gazdagodhattak a 15. országos gyermekdiabétesz-nap résztvevői.

– Több mint 150-en voltak itt, akiknek sikerült tartalmas napot szerveznünk – összegzett dr. Buzogány Mária főorvos, a megyei Szent Rafael kórház gyermekosztálya diabetológus gondozójának vezetője. – A területen dolgozó kollégákkal napi kapcsolatban vagyunk, de most a szülők számára is mód nyílt, hogy oldottabb körülmények között váltsanak szót egymással és szakemberekkel, miközben a gyerekek játszóházban tölthették az időt. Utóbbiban segített nekünk három rendkívüli pedagógus, Barabás László, Sipos Alíz és Mezőfi Norbert. A vetélkedő nyertesei vércukormérőt kaptak.

A gyerekek kikapcsolódását a helyi Család és KarrierPONT aktivistái is segítették, gondoskodva a kicsikről a Kölcsey-gimnázium aulájának karzatán. A sport is főszerepet kapott, sokak vágya teljesült azzal, hogy neves focistákkal, ZTE-öregfiúkkal rúghatták a labdát vagy hallgathatták Mányoki Attila hosszútávúszó nem mindennapi élményeit.

Az érintett érdeklődésének középpontjában a nemrég született kedvező rendelkezés áll, mely szerint a társadalombiztosítás 98 százalékos támogatást nyújt a szöveti vércukormérést korszerűen végző és jelző szenzorra.

– Ez azok számára vált most hozzáférhetővé, akik nem rendelkeznek inzulinpumpával – mondta dr. Buzogány Márta. – Az általunk gondozott zalai gyerekek közel felét érinti a döntés. A közgyógyellátás adta támogatással együtt ingyenes lehet a szenzor, bár a használata kötelezettségekkel is jár, hiszen adatokat továbbít számítógépre, okostelefonra, akár a szülőknek is. Ezekre a gondozóknak is szükségük van a megfelelő terápia meghatározásához, a vércukorszint beállításához.