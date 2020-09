Csúszik a szezonzárás a Balatonnál

Az idei szezonzárás érdeklődés hiányában elmaradt: megtört az a hagyomány, miszerint augusztus 20. után kiürül a tópart. Fonyódon a vendéglátók sem akarják még lehúzni a rolót.

– Ma már inkább mindenki szeptember 30-ról beszél – mondta Hidvégi József polgármester, amikor arról érdeklődtünk, mikor zárnak az üzletek a városban. – Senki nem fejezte be a szezont. Azt hittük, hogy az idei szezon gyengébb lesz, de még szombaton is nagyon sokan voltak.

A városvezető szerint az augusztus 20-i szezonzárást el kell felejteni, azon töprengenek inkább a vállalkozók, hogy szeptember 15. vagy 30. legyen az utolsó nap.

Az idei esztendőben ugyanis minden együtt áll ahhoz, hogy az őszi szezon is megközelítse a júniusi forgalmat. A világjárvány miatt az előszezon elmaradt, s később robbant be a nyár, így jobban kitolódott a vége is. S az időjárás is kedvező.

Zamárdiban a polgármester kezdeményezi, hogy ősszel legyenek nyitva tartó üzletek. – Ha négy évszakossá szeretnénk tenni a Balatont, akkor azt lépcsőzetesen kellene elérni – mondtaCsákovics Gyula, zamárdi polgármester. – Nem pünkösdkor kellene nyitni, és nem augusztus 20-án zárni. Ezért még ősszel a testület elé viszek egy előterjesztést, amely arról szól, hogy csak akkor járul az önkormányzat a közterület használatához, ha a vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általunk meghatározott időpontig nyitva tart.

Hozzátette: náluk a helyi vállalkozók többsége egy hete már bezárt. – Köszönet azoknak, akik nyitva tartanak, mert ők nemcsak működnek, hanem szolgáltatnak is – hangsúlyozta. – Ha nincs nyitva egyetlen üzlet sem, a vendégek sem látogatnak el a tóhoz ősszel. Korgó gyomorral senki sem szeret sétálni, bringázni.

Az utolsó hétvégére készülnek Balatonlellén, legalábbis a Napfény strand jövő héten már nem tart nyitva. – A fizetős strand működtetése már nem gazdaságos – mondta Kenéz István polgármester. – A szabadstrandokon viszont a megszokott módon október végéig maradnak a lejárók.

A városvezető hozzátette: Lellén hét közben már nagy a pangás, ennek ellenére a vendéglátók többsége nyitva maradt.

