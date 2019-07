Csonka Rebeka modell lett a második udvarhölgy és a legszebb mosoly díj nyertese

A zalaegerszegi lány eddig is nagyon sokat köszönhetett modellkarrierjének.

Megfordult már a világ számos táján, megismert megannyi érdekes személyiséget, s még sorolhatnánk azon okokat, amiért ma is nagyon örül Csonka Rebeka, hogy erre az útra lépett. Legújabb sikereit a legrangosabb magyar szépségversenyen, a Miss World Hungaryn érte el, a Duna Televízióban egy élő show keretében közvetítették bemutatkozását a legjobb 16 lány között, majd a dobogóról sem maradt le, Rebeka az est végére a második udvarhölgynek járó koronával és Magyarország legszebb mosolyáért járó kitüntetéssel is gazdagodott.

A versenyen, illetve annak előkészületeikor szerzett élményeiről kérdeztem Csonka Rebekát, a húszas évei elején járó fiatal modellt, akit nemrég még a Kölcsey Ferenc Gimnázium angol két tanítási nyelvű osztályának diákjaként ismerhettünk. Legutóbbi élményeiről, azaz a szépségversenyről és az azt megelőző felkészítőtáborról kérdeztük.

– Többen kérdezték, hogy lenne-e kedvem jelentkezni a Miss World Hungaryre, én pedig úgy gondoltam, miért ne? – emlékezett vissza Rebeka. – Mivel nem követtem nyomon az eddigi évadokat, mélyvízbe esésként éltem meg a szépségversenyt, pontosabban az előkészületeit… Mondhatni megdöbbentem, amikor két héttel az elő show előtt beköltöztünk a felkészítőtáborba és vázolták, mi vár ránk a következő időszakban. Sokan csak a csillogást és a pompát látják egy szépségversenyből, de emögött rengeteg munka és hatalmas erőfeszítés áll.

Mivel már az elején felhívták a hölgyek figyelmét, hogy a kamerán keresztül mindenki teltebbnek tűnik, mint valójában, így mindvégig az a cél lebegett előttük, hogy az élő show-ra a legjobb formájukat mutassák.

– Minden napot edzéssel kezdtünk, reggel hétkor, majd napközben az erősítések mellé jöttek még az alversenyek és az interjúk. Természetesen az étkezésünkre is nagy hangsúlyt fektettünk, szinte elhagytuk a szénhidrátot, sőt még a vízfogyasztást is jelentősen csökkentettük, nehogy felvizesedjen a testünk – mesélte az ifjú hölgy. – Még most, így utólag is, egyértelműen hálás vagyok, hogy ilyen szorosan fogtak minket, hiszen azáltal, hogy látom, milyen szálkás lettem, nagyon megtetszett a testem, s úgy gondolom, megéri mindennapos edzésekre felváltani az eddigi heti 3-4-et.

A tábor utolsó napjain rendezték meg az alversenyeket, amelyek közül Rebeka többön is jeleskedett, a Miss Beauty Face első és a Miss Charity második helyezettje lett.

– A Miss Beauty Face győzelme azt hiszem elsősorban annak köszönhető, hogy 14 éves korom óta fotóznak, így amikor azt kérték, saját sminkben és ruhában nézzünk az optikába, határozott elképzelésem volt róla, melyik a számomra előnyös mozdulat – mondta erről az alversenyről, amelyről egyébként a tévéműsorban is láthattunk rövid beszámolót, ahogy a másik megmérettetésről is, amin azonban a szépségkirálynő-jelöltek inkább belső tulajdonságaikat vetették latba.

– A Miss Charityre egy karitatív tevékenységről elkészített projektet hozott mindenki. Én a lakóközösségemet, azaz a zalaegerszegi szalagházat megszólítva adománygyűjtésbe kezdtem Böjte Csaba alapítványának. Nagyszüleim, anyukám feleslegessé vált ruháit és sajátjaimat a Zalaszentgróti Családsegítő Szolgálathoz, a Pacsai Szociális, Család- és Gyermekvédelmi Szolgálathoz juttattam el édesanyám kolléganői által, akik az Igazságügyi Szolgálatnál dolgoznak, valamint egy Letenyén működő lakásotthonba, az ott dolgozó barátnőnk segítségével – emelte ki Rebeka, hozzáfűzve, hogy bár a szépségverseny véget ért, az adománygyűjtés nem állt le, az újonnan gyűjtött ruhák közül három csomag kisgyermekruha már útnak indult Szentpéterúr településre, a második csomag válogatása pedig épp folyamatban van; ezt egy négygyermekes család kapja; a cipők pedig a Szent Ferenc Alapítvány budapesti irodájába kerülnek.

A zalai lány elárulta, hogy a Miss World Hungary döntőjében is a kisugárzás és a külső megjelenés mérvadó, ám hangsúlyozza, hogy akkora már kizárólag olyan lányok léphetnek pódiumra, akik odaadó, erős egyéniséggel rendelkeznek.

– Az imagefotózások és a werkfilmek felvételein is mindig azt erősítették bennünk, hogy mondjuk azt, ami őszintén jön belőlünk. Valamint a korrekt hozzáállás érdekében az sem elhanyagolható, hogy a tábor elején közölték, ha valakin azt látják, hogy feszültséget generál a versenyzők között, vagy esetleg direkt árt vetélytársának, azt azonnal hazaküldik – mesélte a modell.

Persze Rebekától távol állt ez a fajta rivalizálás, talán ezt is látták a közönség azon tagjai, akik neten adták le szavazataikat, amelynek köszönhetően az ifjú hölgy elnyerte a legszebb mosoly címet.

– A zsűri gyakran megjegyezte még az élő show előtti napokban is, hogy olyan erős az idei mezőny, szinte lehetetlen megsaccolni, ki léphet majd a dobogóra. S bár azt még sejtettük, kik kerülnek az utolsó öt hölgy közé, meglepett, hogy két korona birtokosa is lettem – próbált visszaemlékezni a zalai lány az izgatottan átélt percekre.

Az első helyezett Nagypál Krisztinát a verseny kapcsán ismerte meg személyesen Rebeka, előtte csak annyit tudott róla, a Miss Balaton verseny győztese.

Az első udvarhölggyel, Gaál Tímeával azonban már volt közös munkájuk modellként is. Mostanában a három lány rengeteg időt tölt együtt fotózások, interjúk miatt. Rebekának persze még ezek mellett is jut ideje egyéb modellmunkákra, a verseny után két nappal már tradicionális indiai ruhákban kapták lencsevégre, majd röpke egy héten belül esküvői bemutatók és sminkmodellkedés is gyarapítja majd a naptárát.