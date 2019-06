Csökkent a regisztrált bűnesetek száma Zalában

A Zala Megyei Közgyűlés csütörtöki ülésén dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetéről, legfontosabb intézkedéseikről és feladataikról.

Nem történt a köznyugalmat megzavaró esemény

Rövid filmen mutatta be a képviselőknek a rendőrök munkájának mindennapjait, majd egyebek között elmondta, hogy az elmúlt évben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Zalában, nem történt kiemelten súlyos, a köznyugalmat megzavaró esemény, amely megrendítette volna az itt élők biztonságérzetét. Egy kérdőíves felmérés alapján tájékoztatott arról, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete jó, továbbá a megye aprófalvas településszerkezetére tekintettel, igyekeztek erősíteni a körzeti megbízotti tevékenységet.

A megyei rendőrfőkapitány tájékoztatását követően dr. Töreki Sándor országos rendőrfőkapitány- helyettes hasonló tendenciáról szólt országos méretekben is. Elmondta, 2010-ben az országban 440–450 ezer regisztrált bűncselekmény volt, és ez a szám 2018-ban alig több, mint 180 ezerre csökkent.

– Az ORFK magasra értékeli azt a szakmai munkát, amelyet kollégáink Zala megyében végeznek. A megyében több olyan előremutató megoldás születik, amelyeket országos szinten is átveszünk, az Országos Rendőr-főkapitányság beépíti a szakmai munkájába – méltatta zalai kollégái munkáját.

Előtérben a proaktív hatósági munka

Ezt követően Egri Gyula igazgató tájékoztatta a képviselő- testületet a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előző évi tevékenységéről. Elmondta, az elmúlt években előtérbe helyezték a hatékony proaktív hatósági munkát, és a preventív kommunikációra is egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek. Ennek egyik eredményeként a szabad területi tűzesetek száma a száraz tavasz ellenére az ötéves átlag felét sem érte el tavaly. Figyelemre méltó az is, hogy a tudatos megelőző tevékenység eredményeként Zala megyében a tavaly – sőt az elmúlt öt évben – nem történt szénmonoxid- mérgezés következtében haláleset. A katasztrófavédelem megyei igazgatójának tájékoztatása szerint 2018-ban a tűzoltóságok 1306 esetben avatkoztak be, 352 esetben tüzet oltottak, 954 alkalommal pedig műszaki mentést hajtottak végre. Téves jelzés 325 esetben érkezett hozzájuk, és kilenc esetben szándékos megtévesztő jelzés is előfordult. A káreseteknél történő beavatkozások száma a 2017- es évhez viszonyítva jelentős mértékben csökkent. Elmondta továbbá, hogy egyetlen káreseti bejelentés sem maradt intézkedés és egyetlen tűzoltói beavatkozásra szoruló sem maradt segítség nélkül, amihez jelentős mértékben hozzájárultak az önkéntes tűzoltó egyesületek.

A szabad területi tűzesetek száma az ötéves átlag felét sem érte el az elmúlt évben

Dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke köszönetet mondott a két szervezetnek a zalai lakosság biztonságának érdekében végzett munkájáért. A megyegyűlés elfogadta a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót, e tevékenység középpontjában a horvát nyelv, a kultúra, a hagyományok megismertetése, a horvát nyelvű hitélet és az anyaországgal való kapcsolatok erősítése áll. Módosították a megyei önkormányzat idei költségvetését és jóváhagyták a zalavári Szent István-kápolnában található kulturális javak ingyenes megyei tulajdonba adására vonatkozó kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez.

Döntés született egy a magyar– horvát határ menti területek energiaszegénységének csökkentésére kiírt program és az „Őszi Értéknap” nevű pályázat jóváhagyásáról is.