Csökkenő tendenciát mutatnak a vagyon elleni bűncselekmények Zalakaroson

Fejlesztené a kamerarendszert és új rendőrőrs építését kezdeményezi a fürdőváros képviselő-testülete.

Erről is döntöttek a közelmúltban a képviselők, mi­után megvitatták a Zalakaros közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szóló előterjesztést. Ebben az áll: a fürdővárosban – összevetve 2019 első 10 hónapjának adatait 2018 azonos időszakával – 22 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. Továbbra is dominálnak a vagyon elleni bűncselekmények, ám ezek szintén – ha csekély mértékben is – csökkenő tendenciát mutatnak. Az említett két évben a közvéleményt leginkább irritáló bűncselekmények – például emberölés, emberölési kísérlet – nem történtek. A bűnelkövetés okait vizsgálva megállapítható, hogy azokban továbbra is meghatározó szerepe van a környező települések társadalmi rétegződésének, az ismertté vált bűnelkövetők jelentős része a perifériáról került ki.

A beszámolót a testület tudomásul vette, döntött a közterületi kamerarendszer fejlesztésének előkészítéséről, és felkérte a polgármestert: folytasson tárgyalásokat a megyei rendőrfőkapitánnyal, hogy a zalakarosi rendőrőrsöt új helyen, lehetőség szerint rendőrségi beruházásban megvalósuló új épületben helyezzék el – az önkormányzat esetlegesen telekvásárlással támogatja a beruházást.