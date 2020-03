Csökkenhetne az elektronikai hulladékok mennyisége az egységes mobiltöltőkkel

Az Európai Parlament álláspontja szerint a töltők egységesítése nemcsak a fogyasztók életét könynyítené meg, hanem az elektronikai hulladékok mennyiségét is jelentősen csökkentené.

Már 2009-ben elindult egy kampány az egységes töltők bevezetése érdekében, amit az Európai Bizottság is erőteljesen támogatott. Az Európai Parlament január 13. és 16. között tartott plenáris ülésén ismét napirendre került a kérdés. A bizottságnak júliusig megoldási javaslatot kell tennie a töltők egységesítésére vonatkozóan. A cél az, hogy a telefonokat, a táblagépeket, az e-könyvolvasókat és az egyéb hordozható eszközöket is azonos csatlakozóval tudják tölteni a felhasználók.

Tóth Edina európai parlamenti képviselő beszédében elmondta, fontosnak tartja, hogy a fogyasztók szabadon dönthessenek arról, vásárolnak- e új töltőt az új eszközhöz. Ez úgy érhető el, ha az egységes töltők bevezetésével egyidejűleg megszűnik az eszköz és a töltő együttes értékesítése.

Tíz-tizenöt éve szinte minden nagy márkának egyedi kialakítású töltői voltak, néha egy adott márkán belül is másfajta csatlakozókat alakítottak ki a különböző készülékekhez. Emiatt nagyjából egy tucat különböző töltő volt piacon, így ha új telefont vásároltunk, automatikusan egy másfajta kialakítású, más szabványok szerinti csatlakozót használhattunk.

Mára lényegesen egyszerűbb és áttekinthetőbb lett a töltők és a kábelek világa, ám a szakértők szerint még mindig túl sok elektromos hulladék keletkezik a mobiltöltők használatával, így környezetvédelmi szempontból is sok előnye lenne az univerzális megoldásnak. Jelenleg a mobilok világában jellemzően háromféle töltő van forgalomban: a Micro USB, az USB-C és az úgynevezett USB-Lightning – utóbbi kimondottan az – almás- márka termékeihez készült.

Az USB-C megjelenése már a technikai fejlődésnek köszönhető, hiszen ezen már lényegesen több áram tud átfolyni, így a töltési idő is lerövidülhet. Jellemzően ez a csatlakozó a prémium telefonokon van jelen, az alacsonyabb árkategóriás készülékek továbbra is Micro USB csatlakozóval vannak felszerelve – mondta el kérdésünkre Gombaszögi Attila, egy számítástechnikai üzlet vezetője; szerinte a gyártóknak nem lenne érdekük az egységesítés, így ő minimális esélyt lát ennek megvalósulására. Véleménye szerint már az is nagy előrelépés, hogy a telefonok világában létrejöhetett a jelenlegi szabványosítás. Gyártói szempontból azért sem lenne kedvező az univerzális kialakítás, mert a cégeknek érdekük, hogy a vásárlók újra és újra megvegyék a szükséges kiegészítőket, így ha egységes töltők lennének, várhatóan – ha csak kisebb mértékben is – csökkenne a fogyasztás mértéke.

– Árak szempontjából, mivel minden gyártó maga árazza a saját termékeit, nem feltétlenül várható jelentős mértékű változás. Ugyanúgy megmaradnának az árkülönbségek az egyes termékek között – tette hozzá Gombaszögi Attila.

Jelenleg a notebookok esetében lényegesen összetettebb a helyzet. Mintegy húsz különböző csatlakozófej van most is piacon, szinte minden nagyobb márka – egy vagy több – egyedi kialakítású töltővel, tápegységgel dolgozik. Ezáltal a környezeti ártalmakhoz a hordozható számítógépek esetében használt kábelek is jelentősen hozzájárulnak.

Ha új készüléket vásárolunk, automatikusan kapunk hozzá töltőt is, az eldobott régi kábelekkel uniós szinten évente 51 ezer tonna elektronikus hulladék keletkezik, ami jelentősen megterheli a környezetet. Az univerzális termékek a pozitív környezeti hatások mellett az emberek mindennapi életét is megkönnyíthetnék, hiszen minden elektronikai készülékükhöz ugyanazt a töltőt használhatnák.