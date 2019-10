Csoki, Dalma és Dödi: egy a közös bennük, gazdát keresnek!

Mutatunk néhány tündéri kutyust a Bogáncs Állatmenhelyről, akik csak arra várnak, hogy hozzád kerülhessenek!

Csoki

2014. januári születésű spicc-németjuhász keverék kan. Korábban már lakott a Bogáncs Állatmenhelyen. Végtelenül barátságos, kedves eb, imádja az ember társaságát. A szuka kutyákkal és a cicákkal jó a kapcsolata, a kan kutyákkal való viszonya nem ismert. Gyerekek és idősebbek mellé is jó választás, kezdő kutyatartók is bátran örökbe fogadhatják. Pórázon vezethető. 2019. júniusában került ismét a gondozásukba. Oltva, chipelve van, ivartalanítását tervezzük. Elolvadtál Csokitól? Olvass róla még többet ITT.

Dalma

2009. januári születésű keverék szuka. Állatbarátok mentették Egervárról, korábbi gazdája elhagyta őt. Eddigi élete feltehetően arról szólt, hogy folyamatosan szülnie kellett, erről emlődaganata is árulkodott, az ivartalanítása mellett a daganat eltávolítása is megtörtént, azóta tünetmentes. Végtelenül kedves, emberközpontú, simulékony, kedves természetű eb. Más állat mellé nem ajánlják, sajnos kiszámíthatatlan a viselkedése mind a fajtársaival, mind a többi állattal kapcsolatban is. Tájékozódj Dalmáról ITT.

Dödi

2017. augusztusi születésű, husky-németjuhász keverék szuka. A gazdái azért kényszerültek tőle megválni, mivel a családfő külföldön vállalt munkát, a másik gazda pedig 3 gyermek mellett nem tud elegendő időt szentelni a fiatal állattal való foglalkozásra. Barátságos, játékos kedvű eb. A gyerekeket kifejezetten kedveli, kezdetektől gyerekek között él. Aktív nyugdíjasok mellé is jó választás lehet. Ismerd meg jobban Dödit ITT!

Érdeklődni a 0630/424-3579-es telefonszámon tud!