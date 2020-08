Csillagnézős mozi vár Keszthelyen

Mozis és beszélgetős élmények várják a Helikon Kastélymúzeum látogatóit a hét második felében.

A parkmoziban pénteken a Kincsem, szombaton a Csillag születik, vasárnap pedig a Zöld könyv című sikerfilm látható 21 órától, ám már előtte is érdemes felkeresni a Festetics-kastélyt. A szombaton 20 órakor kezdődő pódiumbeszélgetés résztvevője lesz Pásztor Anna énekes, az Anna and the Barbies frontembere, a Star Academy és a Rising Star tehetségkutató műsor zsűrijének tagja, Nagy Sándor színész, a Madách Színház Musical Tehetségkutató zsűrijének tagja és Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság titkára. Vasárnap, ugyancsak 20 órától, Hirtling István és Vadász Gábor, a Játékszín Életrevalók című darabjának főszereplői, valamint Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság titkára látható és hallható.

A mozis és beszélgetős estek különlegessége, hogy augusztus lévén, a ráérős időben, akár hullócsillagokat is láthatnak a vendégek – a Festetics-kastély romantikáját élvezve.