Patakok léptek ki a medrükből a szlovén-magyar határ menti térség zalai oldalán

Az elmúlt napok csapadékos időjárásának következtében több kisebb vízfolyás is kilépett medréből a szlovén-magyar határ menti térség zalai oldalán. Emellett több ponton belvíz öntött el mezőgazdasági művelés alatt álló területeket.

A leglátványosabb árral Kerkaszentkirály központjában szembesültünk, ahol a víz lassan a Kerka teljes árterében szétterül. A falubeliek elmondása szerint bár a patak vízszintje már korábban megemelkedett, ám igazán duzzadni péntek délelőtt kezdett, s röviddel később ki is lépett a mederből. Az ár lakott területeket nem veszélyeztet, hiszen még a gátak alját sem érte el, de így is több hektár került víz alá.

Hasonlót tapasztaltunk a Lendva-patak egyes pontjain is, a helybéliek által Adoványnak nevezett vízfolyás szintje ugyancsak jelentősen megemelkedett, de árvízi fenyegetettséget ez sem jelent. A Kebele vízszintje is megemelkedett, akárcsak a Szentgyörgyvölgyi-pataké, e két vízfolyás közvetlenül a szlovén határ mellett öntött el területeket.. Utóbbi Nemesnépet átszelő szakasza kis mértékben a falu belterületén is kilépett a medréből, a közvetlenül mellette található Kossuth utca egyes pontjait is érintve, de vészhelyzet itt sem alakult ki, csupán a közlekedést akadályozta kisebb mértékben az aszfaltra kicsapott víz.