Csalóka lehet a napsütés a sofőröknek

A vénaszszonyok elhúzódó nyara nem feledtetheti, hogy benne járunk az őszben és emiatt a közlekedés feltételei is megváltoztak.

Csalóka a napsütés, a száraz út, mert árnyékos helyre érve napközben is párás burkolat fogadhat minket, nem beszélve a lehullott levelek miatti csúszóssá váló utakról. Száraz és vizes utak hirtelen válthatják egymást, ezért könnyen túlzottá válhat az ismert útvonalon is a megszokott tempó.

Az októbertől decemberig bekövetkező balesetek jellemző oka, hogy a közlekedők nem a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezetik járműveiket, míg az észlelhetőség hiányosságai elsősorban a gyalogosokra, kerékpárosokra jelentenek többletkockázatot. Különösen jellemző ez a lakott területen kívüli útszakaszokra. Ősszel rövidülnek a nappalok, a fényviszonyok megváltoznak. Bár hetek óta nem volt eső, a párás reggelek már megjelentek. A pára, a köd erősen rontja a távolságbecslő képességet, ezért a tárgyakat a valóságosnál távolibbnak látjuk.

A másik gyakori hibaforrás a köd okozta „vakság”. Tévhit, hogy az első lámpák reflektorfénye, vagy a ködlámpa megoldást jelent, ugyanis nagyon rövid látótávolságot adnak, mert a köd apró vízcseppjeiről visszaverődik a fény. Ezért a ködlámpa által bevilágított teljes úthossz alig 8-10 méter, míg normál viszonyok között a tompított fénynyaláb ennek négy-ötszöröse. A tempó csökkentése és a nagyobb figyelem ilyenkor az egyetlen jó döntés. A hajnali és esti sötét még kevésbé tudatosul az emberekben, nem érzik veszélyesnek, pedig annyira megnehezíti az észlelést és felismerést, hogy a reakcióidő a másfélszeresére is megnőhet. Ez féktávolságban mérve több tíz métert jelenthet. Nem véletlen, hogy ezekben a hetekben megszaporodnak a rosszul felmért követési távolságból eredő koccanásos balesetek is. Lassabb, körültekintőbb, vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos baleseteket is, még ha az a gyalogos figyelmetlenségére vezethető is vissza.

Aki rendszeresen közlekedik, ilyentájt szánjon időt a gépjárműve alapos átvizsgálásra. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Ezek mellett fontos kellék a jól működő ablaktörlő, sőt már a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő is. Gyakori a szélvédő és az ablakok bepárásodása. Ezt ablaknyitással, fűtéssel és száraz törlőruhákkal, de legfőképpen a légkondicionáló használatával megszüntethetjük. Az izzók fényereje sokévi használat után akár a felére is csökkenhet, szennyeződés, sár és vízpermet ugyancsak jelentősen ronthatja a fényerőt, ezért rendszeresen tisztítsuk a lámpákat. A biztonság feltétele a futómű és a gumik kifogástalan állapota.

A megfelelően megválasztott téli autógumikkal vészfékezéskor jelentősen lerövidül a féktávolság, ami akár életet is menthet. A téli gumik a csapadék megfelelő elvezetésével és a biztonságosabb úttartással a zord körülmények közötti is jobban teljesítenek a nyári abroncsoknál, amelyek 7 Celsius fok alatt már csak korlátozottan használhatók.