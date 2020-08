Családi nap, visszafogottan – A járvány miatt a nagyobb programok elmaradtak Zalabaksán

Főzőverseny, kézműves-foglalkozások és a szellemi képességeket is próbára tévő játékos ügyességi vetélkedő szerepelt a község hagyományos, augusztusi családi napjának programjában. Szombaton visszafogottabb keretek között tartották meg a rendezvényt, a megszokott programelemek egy részét nélkülözniük kellett a résztvevőknek.

Horváth Ottó, a község polgármestere úgy fogalmazott: a járványhelyzet komoly döntés elé állította őket, hiszen egyrészt annak ellenére is érezhető a lakosság részéről az óvatosság, hogy Zalabaksán nem találtak fertőzött személyt, ugyanakkor igény is mutatkozik a programokra.

– Ezért végül úgy döntöttünk, hogy szerényebb keretek között, elsősorban a helyi lakosságra alapozva megtartjuk a családi napunkat, amelynek lebonyolítását a Zala megyei önkormányzat is támogatta anyagilag – mondta Horváth Ottó. – A programnak azon részeit viszont, amelyek általában nagyobb tömegeket vonzanak, ezúttal lemondtuk vagy elhalasztottuk. Így például a fogathajtó versenyünket sem tartottuk meg most.

A nyolc csapat részvételével lezajlott főzőversenyen változatos ételek kerültek a zsűri elé, többek közt borzból készült pörkölt, csülkös-körmös répa vagy pacal, de akadtak hagyományosabb ételek is.

Szak Csaba ugyan túrós malacanyja fantázianévvel látta el pörköltjét, ám mint kiderült, a jelző ezúttal a versenymű díszítésének szólt. A fatálon felszolgált pörkölt mellé ugyanis nemcsak nokedli és babsaláta, de a disznó főtt füle, orra és farka is odakerült.

– Egy pörkölt annál ízletesebb, minél többféle húst használunk – mondta az ételről. – Én csülköt, tarját és dagadót tettem bele, elkészítése pedig a hagyományos recept alapján történt, vagyis az ízét a paprika, a hagyma és egy kevés bor adja. A nokedlihez fűszerkeveréket használtam, a babsalátát pedig tökmagolajjal ízesítettem, ahogy ezen a vidéken szokás.

Bár a zsűrinek a Szak Csaba és társai által készített étel – no meg annak tálalása – is tetszett, végül azonban mégis két másik csapatnak ítélték oda a megosztott fődíjat. A győztes így a Napimádók tócs­nival és dödöllével kínált marhalábszárpörköltje, illetve a Másnaposok petrezselymes nokedlivel tálalt bakonyi vaddisznótokánya lett. Utóbbihoz frissen sült vaddisznótöpörtyűt is mellékeltek.