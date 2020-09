Családi nap és 24 órás verseny a programban Pusztaszentlászlón

Az év első felében ugyan elmaradtak rendezvényeik, az előttünk álló hetekre azonban több fontos programot is tervez a pusztaszentlászlói Haladás Horgászegyesület. Lesz családi napjuk, 24 órás horgászversenyük, de a halgazdálkodás szempontjából kiemelten fontos halnevelde lehalászását is az ősz elejére tervezik.

Minderről az egyesület közelmúltban megtartott negyven­éves jubileumi közgyűlése kapcsán beszélt lapunknak dr. Jandó Zoltán, a civil szervezet elnöke. Mint mondotta, a Haladás Horgászegyesület az egyik legstabilabb gazdálkodást folytató zalai horgászközösség, amely mögött erős tagság sorakozik fel.

– A 2020-as esztendő nem egészen úgy alakult számunkra, ahogy elterveztük, de ezzel nem vagyunk egyedül – mondta dr. Jandó Zoltán. – A tavaszra tervezett jubileumi közgyűlésünket a járványveszély, valamint az annak kapcsán bevezetett korlátozó intézkedések miatt kénytelenek voltunk a nyár végére halasztani, de az év első felében egyéb programjainkat is le kellett mondanunk. A fejlesztési terveink megvalósítását viszont el tudtuk kezdeni, így többek között megépült a tó több mint ötven méter hosszú, valóban impozáns új gyaloghídja, aminek anyagi fedezetét egy önkormányzat által elnyert turisztikai pályázat biztosította.

Az egyesület elnöke egyéb munkálatokról is beszámolt. Mint fogalmazott: egy ugyancsak augusztusi közösségi munka keretében, közel harminc fő részvételével elkészült a tó nyugati oldalán a gyalogút hátsó, körülbelül 130 méteres szakaszának kövezése, ami a biztonságosabb gyalogos közlekedést teszi lehetővé. Ugyancsak megkezdték egy már régebb óta tervezett mozgáskorlátozott horgászhely kialakítását, az elhabolás elleni védelem céljából pedig vízügyi kővel vették körbe az említett új híd betonpilléreit.

Szeptember 25-re újabb közösségi munkát hirdettek, ekkor pályázati támogatással kialakítandó ülőpadok és tanösvénytáblák kihelyezésére kerül sor.

– Másnap, azaz szeptember 26-án pedig 24 órás horgászversenyt rendezünk, amit már nagyon várnak a sporttársak – folytatta dr. Jandó Zoltán. – Lesz házi versenyünk is, utóbbit az egyesületi családi nap keretében, e hét szombatján tartjuk meg. Az egyesületi versenyünk kétfordulós, illetve nyitott lesz, azaz külsősök is nevezhetnek. A versenyt három kategóriában hirdetjük meg, a felnőttek mellett a 10 és 18 év közötti fiatalokat, valamint a 10 év alatti gyermekeket is várjuk, hiszen az utánpótlás-nevelést kiemelten fontos feladatnak tartjuk, az elmúlt tanévben ezért is indítottunk horgászszakkört a söjtöri általános iskolával közösen. A versenyben részt vevők számára emellett biztosítjuk az állami horgászvizsga letételének lehetőségét is, erre szeptember 10-ig jelentkezhetnek az érdeklődők.

Az egyesület elnöke arról is beszámolt, hogy a jubileumi ünnepi közgyűlésen a tisztújítás is lezajlott. Az elnöki feladatokat 2025-ig továbbra is ő viszi, míg alelnöknek Hegedűs Zoltánt, gazdasági vezetőnek Tuboly Istvánt, vezetőségi tagnak pedig Bakonyi Zsoltot és Szekeres Zoltánt választották. A fegyelmi és felügyelőbizottság vezetője Kaj István, tagjai Jandó Péter és Szilvai Géza lettek, megyei küldöttnek Virrasztó Lászlót választották. A vezetőségből leköszönő Ferencz Károly az ünnepi ülés alkalmával tiszteletbeli tagságot kapott, csakúgy, mint Jandó László, aki az egyesület alapításkori vezetőségi tagja volt.