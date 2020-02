Családbarát hely tanúsító védjegyet nyert a Zalaszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A tömlőt ragyogó arccal szorító kisfiúkról készült fotó jelképe is lehetne annak, hogy a Zalaszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület nemrég elnyerte a családbarát hely tanúsító védjegyet.

Az elismerésről Pozsogár Andrea, a civil szervezet elnöke számolt be érdeklődésünkre. Mint elmondta, a vöröskakas elleni küzdelemre először 1891-ben szerveződtek a falu tettre kész lakói. A következő évtizedekben az egyesület meghatározó közössége volt a településnek, 100 éven át aktívan működött, túlélve még a háború utáni éveket is, amikor a civil szerveződésekre is nehéz idők jártak. A centenáriumot még megünnepelték, aztán az ezredfordulóhoz közeledve elenyészett az aktivitás, tetszhalott állapotba merült a zalaszentiváni tűzoltóság.

Újraélesztése köszönhető Pénzes Péternek, aki hivatásos tűzoltóként keresi kenyerét, és mint az előkerült régi családi fotókból kiderült, nagyapja volt korábban az önkéntes tűzoltók parancsnoka. A reaktiválás után 2010. december 24-én jegyezték be jogerősen az egyesületet, amely napjainkban kéttucatnyi aktív tagot számlál, többen közülük a parancsnokhoz hasonlóan hivatásos tűzoltók. Felkészültségüket jelzi, hogy 2016. január elseje óta önálló beavatkozásra alkalmas minősítést kaptak. Ez pedig azt jelenti, hogy a hivatásos lánglovagok nélkül is felvehetik a küzdelmet a tűz ellen, illetve végrehajthatják a különböző beavatkozásokat, például a műszaki mentést közlekedési baleseteknél. A minősítés kötelezettséggel is jár, ugyanis ha szolgálatra bejelentkeznek, akkor az SMS-ben érkező riasztást követően az IFA gépjárműfecskendővel 10 percen belül útnak kell indulniuk, fedélzetén legalább négy tűzoltóval. A lángok elfojtása mellett felkészültek a műszaki beavatkozásokra is, amihez tavaly feszítővágó berendezést szereztek be, és a felszerelésük része a motoros fűrész, a szivattyú és az áramfejlesztő aggregátor is. Évente háromezer órán át riaszthatók, legtöbbször délután négykor jelentkeznek be és reggel hatig vállalják a szolgálatot, míg a hétvégeket, ünnepnapokat általában folyamatosan élesben töltik. Az elmúlt évek tapasztalata szerint 10-15 alkalommal kellett beavatkozniuk. Ilyen szempontból a magunk mögött hagyott esztendő nyugodalmas volt, hét riasztás érkezett a zalaszentiváni önkéntes tűzoltókhoz az ellátási területekről, ami a székhely községet, illetve a környező településeket jelenti, s szükség esetén besegítenek a megyeszékhelyen. Távolabbra is eljutottak, részt vettek a 2013-as dunai árvíz miatti védekezésben, dolgoztak a Mura mentén is áradáskor, és oroszlánszerepet vállaltak 2014-ben a szentiváni húsüzemben pusztító tűz megfékezésében. Lelkesedéssel és önzetlenül végzett mentési munkájukért 2012-ben az egyesület a megyei közgyűléstől megkapta Zala megye közszolgálatáért díjat.

Az egyesület tagjai megkerülhetetlen szerepet töltenek be a település életében, résztvevői rendezvényeknek, biztosítanak, bemutatót tartanak, emellett iskolába, óvodába hívják őket a település határain túlról is, és már erre az évre is kaptak meghívásokat: várják őket Zalaapátiba gyermeknapra és Sárhidán is besegítenek. Emellett a Zala Tűzoltó Kupa egyik helyszínét is Zalaszentiván adta, és részt vettek a megyeszékhelyi MobElitás programon és a Restart Fesztiválon is.

Az összetartozás érzését erősíti, hogy az egyesület életébe a családtagok is bekapcsolódtak, a legfiatalabbnak számító tagjuk hároméves kora óta jár az önkéntesek közé az édesapjával.

Az Európai Szociális Alap és Magyarország társfinanszírozásával megvalósuló Családbarát ország című projektben az egyesület által elnyert Családbarát hely védjegy bronz fokozat cím is tükrözi, hogy rendezvényeiken a legkülönbözőbb korosztályok igényeinek felelnek meg. Idén pedig már az ezüst fokozatra pályáznak, árulta el Pozsogár Andrea.