Csak kézművesek és helyi termelők árusíthattak Lendván

Az esős időjárás ellenére jól sikerült az idei, 14. Katalin-napi vásár a muravidéki városban. Az árusok szerint a korábbi években tapasztaltaknál nagyobb volt a forgalom, ami részben a vasárnapnak is köszönhető.

A legtöbb érdeklődő a délelőtti szentmiséket követően jelent meg a Szent Katalin plébániatér mellett kialakított árusítóhelyen. Sokan csak nézelődtek, mások már kifejezetten vásárlási szándékkal érkeztek. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is sok volt az érdeklődő Magyarországról, de árusok is akadtak. Horváth Csaba zalaegerszegi fazekas minden évben ott van a vásárban, így bőven van összehasonlítási alapja.

– Akárcsak tavaly, most is sokkal több volt a vásárló, mint az előző években – válaszolta kérdésünkre. – Szerintem kifejezetten jót tett a vásárnak, hogy Katalin napja ezúttal vasárnapra esett, mert ilyenkor többen ki tudnak mozdulni otthonról, s a munkahelyi elfoglaltságok sem akadályozzák őket. Egyszer már előfordult, hogy vasárnap tartották a vásárt, úgy emlékszem, akkor is sok nézelődő akadt. Most ugyan esett valamelyest az eső, de szerencsére nem olyan mértékben, hogy elriasztotta volna a vevőket.

A házi szőtteseket készítő Hácskó Imréné is elégedett volt a látogatók számával, elmondása szerint nemcsak nézelődtek, a korábbi évekhez képest a vásárlói kedv is kedvezőbben alakult. Horváth Csabához hasonlóan ő is úgy gondolja, a vevők számának növekedéséhez biztosan hozzájárult a vasárnap.

– Miután ennek a tájegységnek a hetési minta a hazája, jól ismerik azt, és értékelni is tudják a kézi szőtteseket – fűzte hozzá. – Voltak, akik kifejezetten azzal a szándékkal kerestek fel, hogy a korábban kinézett terméket megvásárolják. GYF

