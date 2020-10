Csajos nappal kezdtek Nován

Az őszi szünet minden napjára kínált programot a település ikszt-je. Az intézmény a szülők számára kívánt ezzel segítséget nyújtani, hiszen az év során legtöbbjük szabadsága már régen elfogyott, így a tanítás nélküli napokra nem tudtak otthon maradni gyermekeikkel.

Tegnap kéz­műves-foglalkozást tartottak, hűtőmágnesek, kis befőttesüvegek felhasználásával díszes mécseseket készítettek, továbbá nagy közös levélkép megalkotása szerepelt a tervek között. Mint azt Horváth Nikolett, az ikszt vezetője lapunknak elmondta, tíz és 18 fő közötti számban vettek részt a gyerekek a programokon, a csütörtöki az egyik leglátogatottabb napjuk volt.

– A visszajelzésekből úgy látjuk, hogy a szülőknek valóban nagy segítséget jelent a szünidei program – folytatta. – A részt vevő gyerekek közül többen is mondták, hogy az első napokban még az édesanyjuk kérésére jöttek el, de aztán megtetszettek nekik a foglalkozások, s a későbbiekben már kevésbé volt szükség unszolásra. Ebben hasonlóak a tapasztalataink, mint a nyári időszakban, amikor ugyancsak egyre nagyobb volt az érdeklődés a foglalkozásaink iránt, a nyári színjátszó táborunk például már telt házzal zajlott. Mi is igyekeztünk úgy összeállítani erre az öt napra a programot, hogy az változatos és érdekes legyen, valóban vonzónak találják a falu gyerekei, s ne csak azért jöjjenek el, mert otthon megunják a tévézést vagy a számítógépezést, és nem tudnak mit kezdeni magukkal.

Horváth Nikolett kérésünkre a teljes heti programot bemutatta. Mint mondta: hétfőn csajos napot tartottak, romantikus film nézésével, beszélgetéssel a szerelemről, közben némi süteményezéssel és egy kis teázással. Keddre vetélkedőt szerveztek, a feladatok egy részét helyben oldották meg, de voltak olyan kérdések is, amelyek megválaszolásához bizony ki kellett mozdulni az intézményből, illetve némi helytörténeti ismeret is szükségeltetett hozzá. A szerda a fotózásé volt, ezt a foglalkozást Simon Balázs tartotta, aki fotós klubot is vezet a településen. A zárónap a halloween jegyében telik, tökfaragással, valamint beöltözéssel. Horváth Nikolett azt mondja, remélhetőleg ezen is lesznek annyian, mint a csütörtöki kézművesnapon, amikor megtelt az ikszt tetőtéri terme.