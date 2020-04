Civilek támogatták a zalai szociális intézményt

Példaértékű összefogást mutattak a városban működő egyesületek, 120 ezer forint értékű adománnyal járultak hozzá a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény működéséhez. A főleg higiéniai eszközökből, tisztítószerekből álló csomagot hétfő délelőtt adták át.

A civil szervezetek képviseletében Komáromi István, a Zalalövői Tájház Egyesület elnöke számolt be röviden a kezdeményezésükről. Mint mondotta, tizenegy helyi szervezet fogott össze, azaz minden olyan egyesület csatlakozott a közös akcióhoz, amely érdemi tevékenységet folytat a városban.

– Azt gondoltuk, ebben a nehéz helyzetben, amit a koronavírus-járvány okozott, nekünk azokat az embereket kell segítenünk, akik munkakörükből adódóan, elhivatottságuk okán másokon segítenek, akár a saját egészségük kockáztatásával is – mondta Komáromi István. – Gyűjtést szerveztünk, ennek során 120 ezer forint jött össze, amiből orvosi szájmaszkokat, tisztító- és fertőtlenítőszereket, illetve egyéb higiéniai eszközöket vásároltunk a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény számára. Véleményünk szerint csak az összefogás segíthet ki bennünket a bajból, s egyben arra is szeretnénk kérni, illetve biztatni mindenkit, hogy saját lehetőségei szerint járuljon hozza a járvány elleni védekezéshez. Ha csak azzal tudnak segíteni, hogy betartják a kijárási korlátozásra vonatkozó szabályokat, már azzal is nagyon sokat tettek.