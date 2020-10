Civil véradás – Zalaegerszegen is csatlakoztak az országos felhíváshoz

A miniszterelnökség felhívására októberben harmadik alkalommal várta a véradókat a Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ. Az eseményen a civil szervezeteken kívül baráti társaságok, magányszemélyek, munkahelyi közösségek jelentek meg. A járvány miatt különösen fontos a segítségnyújtás.

Az Országos Vérellátó Szolgálat Zalaegerszegi Területi intézményébe reggel 8 órától folyamatosan érkeztek a donorok. Az országos megmozdulás célja a figyelemfelkeltés volt. Ez már a harmadik ilyen akció, legutóbb április 20-24. között – a koronavírus-járvány miatt kihirdetett vészhelyzet idején – szervezték meg programjukat. Akkor huszonkét helyszínen több, mint félezren nyújtották a karjukat. A szervezetek most is hasonló részvételre, érdeklődésre számítanak.

– A mostani időszakban ugyanúgy szükség van az önzetlenségre, mint tavasszal – nyilatkozta lapunkban Horváth Rita, a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület elnöke. – Most párhuzamosan szélesebb körben, több helyen szerveztünk véradást. Szerdán Nagykanizsán voltunk, ahol a három óra alatt teltházas volt a véradó központ. A megyeszékhelyen mindig sikeres az akció. Általában harminc-negyven fő jelentkezik ilyenkor, most is ennyi emberre számítunk. Jövő héten Keszthelyen már betelt a létszám, ott kisebb a véradóállomás befogadása. Ezekre az alkalmakra ugyanis előre kellett regisztrálni. Sok egyesülettel, alapítvánnyal van közvetlen kapcsolatunk, elsősorban a vezetőket kerestük meg levélben és telefonon. Őket kértük meg, hogy a tagság, a pártolók és a támogatók körében népszerűsítsék a kezdeményezés fontosságát.

Némethné Fehér Eleonóra hatszoros véradó, szívesen tett eleget a felkérésnek. A zalaegerszegi Vajda-Tófeji Gabriella első alkalommal kereste fel az állomást, s ígérete szerint legközelebb is jön. Ő édesapja példáját követi, aki több évtizede donor. A civil központ akcióját ezúttal szponzorok támogatták, a résztvevők edzőtermi bérletet és a Gerincterápiás Központban állapotfelmérést nyerhetnek.