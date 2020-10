Civil összefogással állíttatnák helyre az egykori karnagy, Nyári Lajos sírhelyét Nagykanizsán

Az Olajbányász Fúvószenekar egykori karnagya, Nyári Lajos elhanyagolt sírjára bukkant nemrégiben a Tripammer utcai köztemetőben Kocsis Katalin nyugalmazott zenei könyvtáros. A lokálpatrióta hölgy a hozzátartozókkal és civil támogatókkal rendezné a sírhely állapotát.

Ezzel a hírrel kereste meg lapunkat Kocsis Katalin, aki jelenleg a nagykanizsai muzsikusok zenei lexikonjának összeállításán dolgozik. Az információk és dokumentumok gyűjtése közben talált rá az 1913-as születésű Nyári Lajos végső nyughelyére, amit elhanyagolt állapotban talált. Szerinte a földhalmon még az a fejfa van kettétörve, amit a zenész 1986-os temetésénél tettek a sírra. Úgy érzi, az utolsó pillanatban érkezett.

Ottjártunkkor valóban elkeserítő állapotot tapasztaltunk. A sírhelyet alaposan benőtte a gaz, a rajta található selyemvirág is múlt századi lehet, a fejfát pedig erősen karolta a borostyán.

A nyugalmazott zenei könyvtáros Nyári Lajosról több információt is talált. Elmondta: a bécsi születésű művészt sokoldalú muzsikusnak tartották. Azt nem lehet mondani, hogy a legkiválóbb kanizsai zenész volt, de a város sokat köszönhet a ténykedésének.

– A zenész családból származó Nyári Lajos húszas évei elején Sopronban élt, s azt gondolta, pincérnek áll – fogalmazott Kocsis Katalin. – Azonban meglátott az utcán egy plakátot, melyen egy katona­zenekar toborzott muzsikusokat. Azt érezte, ott a helye, végül egy életre elköteleződött. Fúvós és vonós hangszerekhez egyaránt értett, mindig azon játszott, amire szükség volt: az olajbányász- és a honvédzenekarban fúvósokon, a szimfonikus zenekarban brácsán. Ifjú katonazenészként 1935-ben került Nagykanizsára, fél évszázadon át a város ismert zenekaraiban muzsikált. A háború végén állás nélkül maradt katonazenészként ő is a Kőolajipari Gépgyárba került, ahol tagja lett az Olajbányász Fúvószenekarnak. Majd 1957-ben, Margitfalvi József váratlan halála után néhány hónapig a zenekar karmestere volt. Egy ideig vezette az öregcserkészek háborút túlélt mandolinzenekarát is. A helyőrségi zenekar másodkarnagyaként, főtörzsőrmesterként vonult nyugdíjba 1968-ban, tizenegy évvel később szocialista kultúráért kitüntetésben részesült. Végül katonai tiszteletadással temették el, bár a neki kijáró tisztelet mostanában nem látszik a sírján.

Kocsis Katalin szerint a mostani állapoton javíthatna egyfajta kulturális összefogás. Ha a későbbiekben a koronavírus-helyzet engedné, akár a hozzátartozók engedélyével és támogatásával szervezhetnének jótékonysági hangversenyt vagy fúvóstalálkozót a jogutódnak számító zenekarok.

Ám addig még, úgy tűnik, hosszú az út. A sírhely sorsával kapcsolatban megkerestük a 14 hektáron elterülő kanizsai Tripammer utcai köztemető üzemeltetőjét, a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, Szabó Istvánt. Elmondta: a szóban forgó sírhely az úgynevezett harmadosztályú kategóriába sorolható. Az 1986-os temetés után 25 évre váltották meg, ez 2011-ben lejárt. Azóta nem történt újabb megváltás, az elmaradt díj közel 11 ezer forint. Ha az élő, rendelkezési joggal bíró hozzátartozó szeretné megtartani a sírhelyet és a napokban befizeti az elmaradt költséget, akkor a minimum tízéves lefoglalás további 12 ezer forintba kerül. Ezenfelül, ha a jövőben még síremléket is készíttetne, annak díja még közel 10 ezer forint lenne.

– Van egy másik lehetőség, ám ez hosszadalmas folyamat – tette hozzá Szabó István. – Az érdemei miatt az elhunyt sírjának helyi védelem alá helyezéséről önkormányzati rendeletben dönthet a közgyűlés. Ebben az esetben az önkormányzat s így a városüzemeltető dolga annak gondozása.

A rendelkezési joggal bíró hozzátartozó, Nyári József felkutatásában a városüzemeltető cég segített. A férfi testvére, Nyári Gábor Szepetneken él, telefonon beszéltünk vele. Elmondta: édesapjuk nevelőapja volt Nyári Lajos, ugyan a rokonság nem vér szerinti, kapcsolatuk mégis kiválóan alakult. Olyannyira, hogy amikor az idős zenészt már ágyhoz kötötte betegség, a családja gondoskodott róla, náluk is hunyt el.

– Örülök annak, hogy a nagykanizsai zenei könyvtáros rátalált a síremlékre, hiszen utoljára gyerekként látogattam meg – folytatta. – Felnőttként már nem tudtam felidézni a pontos helyét. A feleségem a szepetneki értéktárbizottság tagjaként tevékenykedik, így saját családunk emlékeinek ápolását is fontosnak érezzük. Érdekes, de épp a napokban került a kezünkbe Lajos papa gyöngybetűkkel írt önéletrajza. Sőt, a kottákat is kézzel írta, és néhány fényképet is őrzünk róla. Megkeressük annak a módját, hogy síremléke megmaradhasson, és a család, valamint tisztelői is fejet hajthassanak előtte.