Céljuk, hogy elődeik hősies tetteit megismerjék a fiatalok

Harmadik alkalommal rendezte meg szombaton a Honvéd bált a Zalai 47-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület, mely a zalai honvédek 1848/49-es honvédő tevékenységét őrzi, ismerteti meg az utókorral.

Az egyesület vezetője, dr. Szabó László (a formációban tizedes rangot visel) a Kölcsey-gimnáziumban rendezett társasági esemény előtt elmondta, ezúttal jótékony célt is meghatároztak: a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett medgyesi gyermek­otthonnak ajánlják fel a bál bevételét. A rendezvényt dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár zalai származású főigazgatója itt őrnagyi minőségben nyitotta meg. Pohárköszöntőjében elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy öt évvel ezelőtti megalakulásuk óta azt tartják szem előtt, hogy a fia­talok megismerjék elődeik életét, hősies tetteit. Jelezte, szerte a világban hasonló hagyományőrző egyesületek viselik ezt a missziót, az 1805-ös austerlitzi csata évfordulóján Európa számos országából érkeznek az emlékünnepségekre, a waterlooi csata helyszínén több ezer ember fordul meg, s az amerikai polgárháborúra is a csaták újraélésével emlékeznek. A zalai (gyalogos) honvédek különösen fontos szerepet játszottak 1848-ban, érdemeik és áldozatuk megilleti, hogy ma is tisztelegjünk előttük.

A bálon a fiatalokat is egyre nagyobb számban vonzó egyesület újabb négy tagot avatott, s vendégül látták a szegedi, budakeszi, váci, gyenesdiási, pápai hagyományőrző egyesületeket. A város képviseletében dr. Vadvári Tibor alpolgármester mondott köszöntőt a rendezvényen.