Büszkén viseli a 120 éve született Fekete István író nevét a borsfai általános iskola

Értékes és mozgalmas, igazán lélekemelő programokkal emlékeztek meg a Fekete István Általános Iskola diákjai és pedagógusai az intézmény névadójáról nemrég.

A fennállásának 25. évfordulóját tavaly ünneplő oktatási intézmény 2001 óta viseli Fekete István író nevét, akiről kevéssé köztudott, hogy nemcsak gyermek- és ifjúsági regények, hanem erdész-vadász novellák kiváló művelője, Jókai mellett minden idők legolvasottabb magyar írója is. Az iskola próbálja átadni a diákoknak a Fekete István-i szellemiséget, melynek egyik módja az évről évre megrendezett projekthét, s a közelmúltban az író születésének 120. évfordulója alkalmából lebonyolított emléknap. – 2001-ben azt gondoltuk, hogy mindaz, amit Fekete István képvisel, nagyon szimpatikus és jellemző a mi iskolánkra is – bocsátotta előre Bedő Helén, a Fekete István Általános Iskola igazgatóhelyettese.

– Hiszen gyönyörű természeti környezetben, ökoiskolaként működünk, tehetségpont vagyunk, nagyon fontosnak tartjuk a magyar nyelv megőrzését, az identitáserősítést, de emellett horvát nemzetiségi iskolaként törődünk a velünk élő nemzetiségekkel is – folytatta Bedő Helén. – Hagyomány, hogy minden évben megemlékezünk a névadónkról, aki 1900. január 25-én született. Volt rá példa, hogy ennek kapcsán úgynevezett projekthetet rendeztünk, most egy témanapra került sor. S mivel 120 éve született Fekete István, úgy döntöttünk, hogy tavasszal az alsó és a felső tagozat is a Kis-Balatonhoz kirándul, ahol a gyerekek megnézhetik többek közt a Matula-kunyhót, emellett megfigyelhetik a természetet és a területre jellemző állatokat is.

A témanapról Hopp Marianna főszervező, az iskola magyar–történelem szakos pedagógusa számolt be. Mint elmondta: az iskola felsős osztályainak 5-6 fős csoportokat kellett alakítani, majd a Fekete-életműből választhattak csapatneveket. A csapatok a nevükhöz illő csapatzászlókat is készítettek, így vettek részt az ifjúsági házban megrendezett vetélkedőn. Előzetesen felkészülhettek Fekete István életrajzából, amihez egy kis segítő anyagot kaptak, valamint a felkészülést segítette az iskola folyosóján kihelyezett tabló. A vetélkedő feladatai természetesen az író életéhez, műveihez kapcsolódtak, de a gyerekek elkészíthették Matula bácsi kunyhójának makettjét is.

– Volt activity, puzzle, gyurmázás, igyekeztünk minél változatosabb kihívás elé állítani a gyerekeket a kétszer 50 perces megmérettetésen – mondta Hopp Marianna. – Tizenegy csapat mérte össze a tudását, s végül mindenki kapott jutalmat, nyilván, a dobogós helyezettek többet. Reméljük, amellett, hogy a gyerekek jól szórakoztak, mindannyian tudhattak meg eddig nem, vagy csak kevéssé ismert információkat névadónkról. A felsősökkel megnéztük az új Tüskevár-filmet, az alsósokkal a Vukot, készítettem továbbá egy diát letöltött filmekkel megtűzdelve, s ha a gyerekek rákattintottak egy-egy képkockára, felidézhették Fekete István újratemetését, virtuálisan felkereshették a szülőfalujában, Göllén látható emlékházat, s megtekinthették a fiával készült riportot is. A gyerekek megkoszorúzták továbbá az iskola udvarában álló Fekete István-szobrot, Boa Endre alkotását. Azt gondolom, sok mindent sikerült átadnunk a nebulóknak Fekete István munkásságáról, ami azért nagyon fontos, mert úgy érzem, a magyar irodalomban nincs méltó helyén kezelve a jeles szerző, dacára annak, hogy generációk nőttek fel a művein.

Kérdésünkre Bedő Helén hozzátette: büszkék rá, hogy a megyében csak két iskola viseli Fekete István nevét, s az egyik az övék (a másik a bagodi).

– Diákjaink sok mindent tudnak Fekete István életéről és műveiről, ez pontosan lemérhető az ilyen és ehhez hasonló vetélkedők alkalmával – jelentette ki. – Ezen túlmenően igyekszünk sokrétű tudással felvértezni az iskolánkban tanuló közel 130 gyermeket – azt gondolom, jó úton járunk, amit talán igazol, hogy intézményünkben a gyermeklétszám nem csökken, hanem évről évre növekszik, és Borsfáról egyetlen gyermek sem jár más településre általános iskolába. Ez nagyon jó érzés a tantestület valamennyi tagjának.