Február 24-ére 2.006 új koronavírus-fertőzést jelentettek a hatóságok, legutóbb öt hete volt hasonlóan magas az új esetek száma. Burgenlandban óvodát, Bécsben iskolát kellett bezárni a fertőzésveszély miatt. Az egészségügyi miniszter nem tartja kizártnak a nyitási tervek visszavonását sem.

Bécsben kedden 533, Burgelandban 97 új fertőzöttet azonosítottak. A vírus több észak-burgenlandi óvodában is felütötte a fejét, a kelénpataki/klingenbachi intézményt március elsejéig be is zárták, miután két óvónőnél és hét gyermeknél mutatták ki a vírus jelenlétét. Bécs Hietzing kerületében egy népiskolát zártak be a hatóságok, miután a tanítók és a diákok körében néhány nap alatt 16 fertőzöttet találtak. Az intézmény március 8-án nyithat ki újra – számol be az aktuális helyzetről a magyarok.orf.at.

Tirolban is újabb járványgócot fedeztek fel. Zillertal több települése mellett szombaton 0 órakor Mayrhofen községben is szigorított járványügyi szabályok lépnek életbe. A települést csak negatív vírusteszttel lehet elhagyni, a boltok és iskolák pedig ismét bezárnak.

Kritikus időszak húsvétig

A kormány legközelebb március elsején vizsgálja meg a járványhelyzetet. Rudolf Anschober egészségügyi miniszer ismét kritikusnak nevezte a húsvétig tartó időszakot. Szerinte ha a koronavírus széles körben és legfőképpen ellenőrizetlenül kezd ismét terjedni a következő hetekben, elkerülhetetlen lehet újabb korlátozások bevezetése – számol be a vaol.hu.

