Búfelejtő pohár malvazia mellett a part menti osteriából csodálatos kilátás nyílik

Rijeka Története során a városnak három neve volt. A horvát Rijeka (jelentése folyó), aztán a magyar és olasz Fiume. S a harmadik a német Sankt Veit am Pflaum, ami szintén vízfolyásra utal.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az 1890-es népszámlálás adatai anyanyelv tekintetében a következő arányokat mutatják: olasz 13.318, horvát 10.770; vend-szlovén 2.780; német 1.495; magyar 1.062. 1910-ben a közel ötvenezer lelkes Fiume hatezer-ötszáz magyar nemzetiségű polgárt mondhatott magáénak. Ez az összlakosság tizenhárom százalékát jelentette. Legújabb népszámlálási adatok szerint a 120 ezres

összlakosságon belül a fél százalékot sem éri el a magyarok lélekszáma.

1915. október 28-án az utolsó magyar fiumei kormányzó, Jékelfalussy Zoltán és az állami rendőrség szervei elhagyták a várost. 1918 októberében az új délszláv állam kapta meg, majd 1919 szeptemberében olasz szabadcsapatok szállták meg, de még ugyanabban a hónapban az amerikaiak, a franciák és a britek is megérkeztek. Az idő, mindenekelőtt az 1919-es olasz világot hozó hatalomváltás, majd a jugosz­láv kommunista rendszer hatékonyan elhalványította a korábbi erőteljes magyar nyomokat. A vesztes első világháború után, a Monarchia felbomlásakor az ott dolgozó magyarok, a közigazgatás vezetői, vasúti tisztviselők, mérnökök, rendőrök, tanárok sorra elhagyták Fiumét. 1925-ben már csak ezeregyszázan éltek a városban. Megszűnt a királyi tengerészeti akadémia, a gimnázium (líceum), de még az anyaországból áttelepült éttermek is lehúzták a rolót. Persze, maradtak néhányan később is, az ő leszármazottaik élnek itt most. Ahogy róluk a fiumei születésű Vásárhelyi Miklós politikus egy vele készült interjúban visszaemlékezett: az ottmaradt ügyvédek, orvosok, mérnökök és más szabad foglalkozásúak igyekeztek beilleszkedni, alkalmazkodni az új helyzethez.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hogy a népességfogyás könyörtelen tényeit feledjük, s jobb kedvre derüljünk, korabeli képzőművészek hangulatos rajzait vesszük elő. Nincs a környéken olyan nevezetes hely, amit ne örökítettek volna meg valósághűen, ami akkoriban a mostani fényképezést pótolta. Engedtessék meg az elfogultság, ám szívünkhöz a zalaegerszegi születésű festőművész, Háry Gyula (1864 – 1946) korabeli alkotásai állnak a legközelebb. Középiskoláit földink Kőszegen és Budapesten végezte. 1881–1886 között a budapesti Mintarajziskolában Greguss János, majd Lotz Károly festészeti mesteriskolájának növendéke. Hamarosan közkedvelt illusztrátor lett, ami évtizedeken át tartott. Sikeres iparművészeti terveinek egyikével a párizsi világkiállításon nyert díjat. Az 1890-es évektől rendszeresen szerepelt a Műcsarnok kiállításain. Képeinek témáját elsősorban városok ódon utcarészletei, valamint isztriai és itáliai tájak képezték, amelyeket igényesen, aprólékos részletezéssel mutatott be. 1900–1920 között a Műegyetem rajz-tanszékének volt adjunktusa és az alakrajz előadója.

Az egykori rajzolók kedvenc témája volt osteria. Eredetileg a kocsmát hívták így, ahol a közeli gyárak munkásai borozgattak a napi műszak után. Ma már előkelő vendéglőket is ilyen névvel illetnek és ital mellett ételeket is kínálnak. A barangolósra sikeredett nap végén ne hagyjunk ki egy ilyet. Betérhetünk egy pohár borra, az Isztriában őshonos fehér malvaziára. E nemes nedűt a magyar időkben is termelték, így nyilván az egykori kormányzói palota vinotékájába (borospincéjébe) is jutott belőle, ha másért nem is, leg-alább reprezentációs céllal.

Kinézzük egy másik ismert rajzoló, Cserna Károly (1867 –1944) által megörökített osteriát. Háry kortársa, Cserna a Vasárnapi Újságban (annak illusztrátoraként dolgozott) közzétett rajza a parton készült, ahonnét a szőlőlugas, babérfák és más délszaki növények árnyékában csodaszép kilátás nyílik a türkizkék öbölre.

Kérdés, hogy a hangulatos ivó megvan-e még?

Miközben ebben elbizonytalanodunk, megnyugvással tölt el egy kötet, amelynek horvát címe ,,Mađari u Rijeci” (Magyarok Rijekában). Ennek előszavában felvetődik a költőinek (vagy inkább provokatívnak?) szánt kérdés: vajon a magyar időszak tekinthető Rijeka gazdaságtörténete legfényesebb korszakaként, vagy fölülmúlták azt a titói évek? Valamennyi szerző a korábbi korszak mellett teszi le a voksát.