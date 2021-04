Buday Mihály képzőművész élete a járvány árnyékában

Nincs olyan szelete az életnek, amit ne érintett volna az egy éve tartó világjárvány. Buday Mihály festőművész minden helyzetben optimista, ám most ő is úgy látja, egy-két hónap, és le kell húznia a rolót, már ami a galériát illeti.

Csendes délután, a járvány miatti korlátozások okán most senki sem adja egymásnak a kilincset, zavartalanul vitatjuk meg a világ dolgait a műteremként is szolgáló zalaegerszegi bérelt helyiségben. A Vajdaságból áttelepült művész több évtizede Zalaszentgyörgyön lelt új otthonra, ahol folyamatosan bekapcsolódik a település társadalmi, kulturális életébe. Művészbarátai és a falubeliek szomorúságára tavaly csak online találkozhattak a nagy sikerű nemzetközi alkotótábor tagjai. Reménykednek, hogy idén újra személyesen oszthatják meg egymással tapasztalataikat.

– Nekünk művészeknek nagyon hiányzik a társaság. Az, hogy eldiskuráljunk egymással. A művésztelepen egyetlen tabu téma van és az a politika, minden más jöhet. Szükségünk van arra, hogy egy hétre, tíz napra kikapcsoljunk, testben-lélekben máshol legyünk. Örülök, hogy a minifesztiválunkat már nagyon várják a helybéliek. Ilyenkor nemcsak az alkotás folyamataiba engedünk bepillantást, hanem bevonjuk például az óvodásokat, illetve irodalmi, zenés, folklórestet szervezünk. Az alapítványunk emellett az augusz­tus 20-i kulturális programokra pályázott, valamint folytatnánk Huszti Bernadett-tel az operett- és musicalest programot. Zalaszentgyörgyön és Tófejen június végén és július elején szervezem a művésztelepet, valamint Egerváron szeretnénk hasonlót szeptemberben. Idén magam is kaptam három meghívást, a szlovák Nagymegyerből, valamint Kecelről és Gyuláról, nagyon remélem, hogy el tudok utazni.

– Miben volt más ez az esztendő az alkotást tekintve?

– Több időm volt festeni, de mindenre rányomta bélyegét a bizonytalanság, a változás, a kiszámíthatatlanság. Világéletemben optimista voltam, ám most át kell nekem is gondolnom a megélhetésünket. Feleségemmel együtt visszük a galériát, de úgy néz ki, hogy májustól be kell zárni és átköltözni az online térbe. Továbbra is alkotok, ezt nem lehet abbahagyni, hozzon bármit az élet. Amikor egy festmény elkészül, úgy érzem, hogy újrateremtettem a belső világomat. Ebben a gondokkal, nehézségekkel terhelt időkben pont a festészet az, ami tartja bennem a lelket és visz tovább. Jó lenne bemutatni, de most csupán virtuálisan látjuk egymás képeit. A fénykép sajnos nem adja vissza a kézzel fogható, szemmel látható valóságot, a lenolajszagot, a kép csillogását. Hónapok óta a közeli, intim kontaktus hiá­nya határozza meg mindennapjainkat. A kultúrában dolgozóknak, alkotóknak nagyon nehéz a helyzetük, mivel ők a közönségből, annak szeretetéből élnek. Sajnos önmagában a mecenatúra sem olyan erős hazánkban, mint amennyire szeretnénk. Az is érthető, hogy most különösen nehéz, mivel sokan elvesztették munkájukat, nem az az első, hogy festményt vásároljanak a szoba falára. Érdekes, hogy külföldön még ebben a gazdaságilag, lelkileg nehéz időszakban is találtak megoldást. Horvát művésztársam beajánlott az egyik zágrábi kulturális egyesületbe, akik együttműködnek egy horvát gyógyszergyárral. A gyógyszergyár Covid-témájú pályázatot írt ki. Azt kérték, hogy kerüljük a maszkos, szájba­rágós megjelenési formákat. Száz művészt hívtak meg, én egyedüli magyarként bekerültem abba a tizenkettőbe, akiknek az alkotásait megvásárolták, s a nyertesek képeiből naptár, falikép készült. Nekem a Van remény című képem nyert. Jó volna, ha itthon, Zalában és a városban több ehhez hasonló akció lenne. Úgy érzem, kicsit el vagyunk felejtve. A kiállításokon kívül évek óta nincs közönségkapcsolatunk. Nagyon régen volt egy nonprofit kezdeményezésünk, amikor a Montmarte-ot idéztük meg, az arra sétálók előtt festettünk. Ma már nincs ilyen. Itt visszacsatolnék a galériához. A környéken még mindig nem alakult ki az a polgári réteg, aki eredeti festményt, szobrot vásárolna személyesen a művésztől. Inkább az olcsóbb tömegcikket választják az egyedi alkotás helyett. Ez egyfelől pénzkérdés, másfelől a kultúrára való nevelés hiánya. Egyre kevesebb a művészetpártoló politikus, gyáros, vállalkozó vagy éppen magánszemély. Ahogy a futballra, sportra ránevelték a fiatalokat, úgy kellene a művészetre, a vizualitásra ránevelni őket. Ha nincs jó példa, nincs kit és mit követniük. A családban, az iskolákban, a helyi rendezvényeken kellene jobban fókuszba állítani a szépet, az alkotói munkát. A zene és a tánc látványosabb és szórakoztatóbb, ez tény. A mostani generáció nem igazán jár múzeumba, galériába, képeket csak virtuálisan néznek. Kérdés, mi lesz az egyedi alkotások sorsa néhány év múlva.