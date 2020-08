Búcsú, túra, kutyás kaland – Rengeteg program vár hétvégén Zalában

Van miből válogatni!

Évfordulós ünnepség

Zalaegerszegen, a Gébárti- tó partján álló Boldogaszszony- kápolna átadásának és megáldásának egyéves évfordulója alkalmából szombaton 16 órakor rózsafüzérimával kezdődik az ünnepség. Fél ötkor adják át a Boldogaszszony- díjakat, a szentmise 17 órakor kezdődik.

Kutya jó kalandok

Kutya jó kalandok élménypark 2.0 címmel rendezi szombaton második születésnapi partiját a Zalai Kutyabarátok Egyesülete. A program 10 órakor kezdődik a megyeszékhelyen, a belső elkerülő út mellett található kutyás tréningpályán. Az érdeklődő családokat 11.30- ig élményállomások várják terápiás, valamint terápiás tanuló kutyák közreműködésével. Az állomásokon különböző, ügyességet, illetve együttműködést igénylő feladatokat kell megoldani, továbbá egy-egy népszerű kutyás sporttal, tevékenységgel lehet megismerkedni. A folytatásban Mihály Péter minikoncertje következik, amely után az Őrzünk és védünk, azaz vidám ösztönkontroll- bemutató kezdődik gyerekek számára. A programot családi fotózás, ajándékozás, szülinapi tortázás zárja.

Augusztusi randevú

Pénteken veszi kezdetét Letenyén és augusztus 22-ig tart az Augusztusi Randevú című programsorozat, mely a vírusveszélyes helyzetben a Mura Menti Napokat hivatott „helyettesíteni ”, némiképp karcsúbb változatban. Pénteken 10 órakor a XXIV. Mura Art Nemzetközi Festő Szimpóziummal indul a rendezvényfolyam a kastélyparkban, az itt született alkotásokból 16 órakor kiállítás nyílik a könyvtárban. Szintén pénteken, illetve szombaton pedig a Zalai Borút Egyesület, a Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete és a Letenyei Borbarát Hölgyek szervezésében Szőlőhegyi Pikniket tartanak az Öreg-hegyi boronapincénél. (A további programokról később számolunk be.)

Sportnap

Szombaton a tematikus hétvégék sorában sportnapot tartanak a zalaegerszegi AquaCityben. 14 órától a teqballpályán játék várja az érdeklődőket, de lesz box-art vízi aerobik és vízi torna gyerekeknek, továbbá hiphop- és jumpingbemutató, valamint próbaedzésre is lehetőség nyílik.

Szoboravató

A hagyományos, e héten zajló Csingahegyi Művésztelep keretében készült Mária Magdolna-szobor avatását szombaton 14 órakor tartják a kegytemplomhoz vezető úton.

Ultiverseny

Szombaton 9 órától ultiversenyt rendeznek az oltárci kultúrházban.

Bagóhegyi búcsú

Vasárnap 12 órakor kerül sor a Nagykanizsa melletti Bagóhegy kápolnájának búcsújára. A szentmisét Nagy Vendel plébános mutatja be.

I. Göcseji Népművészeti Hétvége

Barlahidán, a vadászházban péntektől vasárnapig rendezik meg az I. Göcseji Népművészeti Hétvége elnevezésű programot,amelynek keretében a kosárfonással, gyöngyszövéssel, fazekassággal, nemezeléssel, kékfestéssel, batikolással és csuhébaba-készítéssel ismerkedhetnek a résztvevők, de lesz gyógynövénytúra és gyógynövény workshop is. Pénteken este nyolctól Horváthné Császár Erzsébet tart előadást A tojásfestés hagyománya a Kárpát-medencében címmel, ezt göcseji népdalok tanulása követi, míg szombaton este nyolctól táncház színesíti a programot.

Falunapi programsorozat

Zalacsében e hét végén tartják a falunapi programokat. A rendezvénysorozat péntekena 17 órakor jógával indul, majd 19 órától Fülöp Zoltánnak, a boncodföldi Ezerjófű Gyógynövény Porta vezetőjének kóstolóval egybekötött előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Szombaton fél 10-kor ringatóval indul a program, ezt a Sárkányölő Sebestyén című bábelőadás követi. A falunapok ünnepélyes megnyitóját 16.30-kor tartják, ekkor köszöntik az elmúlt egy év során született gyermekeket és a 18. életévüket betöltött fiatalokat is. A délutáni-esti kulturális műsorban Major Simon és Major Sámuel néptáncos, a Kerka táncegyüttes, a Royal Dance Stúdió táncosai, a senior örömtáncosok, Cséber Fanni és zenésztársai, valamint a Zalacsébi Sámlisok működnek közre, míg hét órától Nádas György színész-humorista szórakoztatja a jelenlévőket. Vasárnap 10 órától kispályás focibajnokság lesz a faluban, délután fél háromtól népi játékok és játszóház várja az érdeklődőket, illetve két kiállítás is nyílik, Kósa Gergely festményei mellett az elmúlt 25 év falunapjairól készült fotókat is megtekinthetik az érdeklődők. 16 órakor Lendvai Zoltán János plébános tart gördeszkás bemutatót, ezt játékos vetélkedő követi, majd 18 órától Takáts Eszter, 19.30- tól a Triász zenekar, 21.30-tól pedig Kalapács József és Rudán Joe ad koncertet.

Családi nap

Zalabaksán, a Baksa-tónál szombaton családi napot tartanak, mely tíz órakor Horváth Ottó polgármester ünnepélyes megnyitójával, illetve az azt követő főzőversennyel kezdődik. 14 órától kispályás focitorna, sodrófahajító-verseny, gyermekeknek és felnőtteknek szóló ügyességi megmérettetések, valamint egészségügyi szűrővizsgálatok várják az érdeklődőket.

Bagolytúra

Zalalövőről, a Pataka- hegyről indul szombaton 18 órakor a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület hagyományos augusztusi bagolytúrája.

Nagyboldogasszony-napi szentmise

Vaspör mellett, a pusztacsatári kegyhelyen vasárnap délelőtt 11 órakor tartják a hagyományos Nagyboldogaszszony- napi ünnepi szentmisét, amelynek főcelebránsa ezúttal Kirner Antal Zoltán ezüstmisés szalézi atya lesz.

Bázai búcsú

Bázakerettyén, a bázai településrészen vasárnap tartják a búcsúi programokat. A rendezvény 14 órakor gasztroudvarral kezdődik, 17 órakor oltárterítő- kiállítás nyílik a régi iskolaépületben, ezt Aigner Géza plébános mutatja be. 18 órától a Party Boszik elnevezésű formáció, majd a borsfai Dancing Feet lép színpadra, 19 órától pedig az énekes Dávid mutatja be műsorát.

Csörnyeföldi búcsú

Csörnyeföldön vasárnap tartják a falu hagyományos búcsúi rendezvényét, amely délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik. A délutáni programok 15 órakor indulnak játszóházzal, kézműves-foglalkozásokkal, majd 17 órakor a rendezvény ünnepélyes megnyitóját tartják. Ezt követően Herman Gréta színész-énekes mutatja be gyermekeknek szóló műsorát, amit a Hélium zenekar és a Suhancok fellépése követ. A nap folyamán lesz kézműves-kirakodóvásár is, míg a faluházban Bocskor Edina mandaláiból és festményeiből nyílik kiállítás.

Novai búcsú

Nován vasárnap tartják a település búcsúi programját, amely negyed tízkor ünnepi szentmisével kezdődik. 10 órától az IKSZT-ben dr. Nagy Dóra háziorvos tart előadást a dohányzás káros hatásairól, majd a Léránt Lajos Sportcentrum klubtermében a Virágos Nováért településszépítő akció díjátadó ünnepségét rendezik meg. 13 órakor startol el a főzőverseny, 14 órától kézműves- foglalkozásokra és játszóházba invitálják a gyerekeket, 15 órától pedig a kulturális programok indulnak, amely keretében a Göcsej Szíve Dalkör, a Kerimbózsa néptánccsoport, a Trilla kamarakórus és a Kutyakölykök tánccsoport lép fel. Közben 16 órától motoros felvonulás is lesz a településen, illetve a 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület tart bemutatót. Este negyed héttől a Kocsmazaj ad koncertet, nyolc órától D.J. Rebell zenél.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Reininghaus Söröző kerthelyiségében pénteken este héttől a Voodoo és a Columbo Jam Unit ad koncertet. A Gardenben pénteken Daniel Dash, szombaton SanFranciscoBeat, Shabaam, Raul Young és Exile Art keveri a zenét.

Keszthelyen, a Viviera Beachen pénteken David Temessi, Gaga, Victoria Franches, M-Fourk és Marco Ginelli lép fel, szombaton este nyolctól a Brains ad koncertet, majd a Rock The City csapat, azaz Dr. Brs és Szegedi Fecsó zenél.

Zalalövőn, az Ifjúsági és Szabadidőparkban szombaton este tíztől a Fáraó bulizenekar játszik. Egervárban, a várkastélyban pénteken este nyolctól Péter Szabó Szilvia tartja Noxtalgia elnevezésű unplugged koncertjét.

Balatongyörökön, a móló melletti sétányon a Nemzeti Hét programsorozata részeként ma este kilenctől az Ismerős Arcok, vasárnap ugyancsak kilenctől a Kormorán ad koncertet.

Csömödérben, a Zs&Zs presszónál szombaton 20 órától Andreas zenél.

Kustánszegen, a tóparti szabadtéri klubban szombaton este a Kozmix, az Erős vs. Spigiboy páros, D.J. Náksi, Mr. Rick és Paul Jr. szórakoztatja a vendégeket.

Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken Newik és Silverman, holnap Bárány Attila, D.J. Roland és ugyancsak Silverman, vasárnap SomX zenél.