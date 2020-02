Bővül és megújul őszre a keszthelyi tagóvoda

Felújítják és bővítik a Kísérleti utcai tag­óvodát. A beruházás őszre készül el, és 330 millió forintba kerül.

Az épület melletti területen tegnap kezdődött a munka. Nagy Bálint polgármester a helyszíni bejáráson elmondta, felmérték, milyen állapotúak a város óvodái, s a szakemberekkel karöltve arra jutottak, a Kísérleti és a Tapolcai utcai intézmény nem felel meg a modern kor elvárásainak.

– Erre pedig választ, megoldást kellett találnunk – szögezte le Nagy Bálint –, hiszen egyik fontos küldetésünk, hogy támogassuk a keszthelyi családokat, s mivel a város jövőjét a fiatalok jelentik, az önkormányzat szeretne mindent megtenni azért, hogy vonzóvá tegye a gyermekvállalást. Ehhez egy fontos lépés a korszerű óvoda, hiszen nem mindegy, hogy a gyerekeket milyen körülmények fogadják az intézményekben.

A beruházáshoz az önkormányzat 200 millió forint TOP-forrást nyert, saját erőből pedig 130 milliót biztosít. Első lépésben egy új épületszárnyat építenek, s amikor az elkészül, várhatóan júniusban, átköltöznek oda a csoportok. A régi óvoda felújítása ezután kezdődik, a teljes projekt pedig ősszel zárul. A korszerű épületegységben kapnak elhelyezést a most a Tapolcai utcába járó ovisok is.

Nagy Bálint emlékeztetett, az Életfa Óvoda jelenleg három csoportszobával működik a Kísérleti és kettővel a Tapolcai utcai épületben. A beruházással az előbbi helyszínen öt csoportszobás komplexum jön létre, saját terasszal, öltözőkkel, mosdókkal, köztük a mozgáskorlátozottakat szolgálókkal is. Helyet kap majd egy tágas tornaszoba, orvosi és elkülönítőhelyiség, de lesz olyan szeglete az óvodának, ahol az egyéni képességfejlesztésre nyílik lehetőség, s kialakítanak melegítőkonyhát is. A már meglévő és az új részt több mint kétszáz négyzetméteres, többfunkciós aula köti majd össze.

Az intézmény energiaellátása is megújul, tette hozzá a városvezető, hiszen beépítenek egy úgynevezett inverter napelemes rendszert, amely az óvoda áramfogyasztásának kétharmadát biztosítja, a helyiségek többségébe pedig korszerű elektromos padlófűtés kerül. Az Életfa Óvoda a jövőben a Schwarz Dávid utcai lakótelep felől is megközelíthető lesz, ott egy fedett teraszt és szélfogót alakítanak ki, s megújul a Kísérleti utcai bejárat is.