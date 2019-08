Bővítik az inkubátorházat Zalaegerszegen

Az északi ipari parkban 2010-től működő Zalaegerszegi Inkubátorház már kétszer megtelt vállalkozásokkal. Először az indulás után rövidesen, majd a beruházás második ütemében végrehajtott bővítést követően. Idén újra bővítik.

Erről tegnap sajtóbejárás során adtak tájékoztatást a város vezetői. Balaicz Zoltán polgármester a 2010-es alapításra visszaemlékezve elmondta, az inkubátorházat az akkori városvezetés azzal a céllal hozta létre, hogy vállalkozások betelepülését generálja. Azoknak a vállalkozásoknak nyújtottak az induláshoz segítséget, amelyek eljutottak oda, hogy szükségük lenne a munkához egy műhelyre, azonban saját beruházásra, illetve ingatlanvásárlásra nem volt elég pénzük. Óriási igény volt erre, és 2013-ban már bővíteni kellett a létesítményt.

Hasonlóképpen fejlődött, és csaknem teljesen betelt vállalkozásokkal a tágabb helyszín, a Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Ipari Park is. Az ott működő inkubátorházat idén újra bővíteni kell. Erre a megyeszékhelynek a Településfejlesztési Operatív Program ad forráslehetőséget. Egy új, 1600 négyzetméteres alapterületű csarnok épül, és a beruházáshoz szükséges 320 millió forintból 317 millió forint az uniós támogatás öszszege, tájékoztatott a polgármester.

Az új létesítmény méreteinél fogva elsősorban nagyobb helyigényű vállalkozások tevékenységére lesz alkalmas, egy 730 és egy 870 négyzetméteres gyártócsarnokrész létesül benne. Balaicz Zoltán hozzátette, a következő időszakban már azon kell gondolkodni, hogy a város hol tud újabb iparterületet biztosítani az érdeklődő cégek számára. A nagy érdeklődés elsősorban a közelben található járműipari tesztpályának köszönhető.

Vigh László országgyűlési képviselő, a járműipari tesztpálya építéséért felelős miniszteri biztos a miniszterelnök 2010-es, egymillió új munkahely létesítésére vonatkozó ígéretére emlékeztetve felidézte, hogy akkor 3,7 millió ember dolgozott, most pedig 4 millió 515 ezer fő. Elmondta továbbá, hogy a megyeszékhelyen jelenleg mintegy ezer regisztrált álláskeresőt tartanak nyilván, és 550 munkahelyet kínálnak, de a városkörnyéket is beszámítva több mint 700 munkahelyet kínálnak a cégek. A jelenlegi létesítménybővítés is újabb munkahelyek létrehozása érdekében történik. Kitért arra is, hogy a járműipari tesztpálya jelentősen megváltoztatja majd a várost, mert az ott foglalkoztatottak mellett még 22-25 cég letelepülése várható.

Oláh Gábor, a Városfejlesztő Zrt. vezetője közölte, a munkák egy hónapja kezdődtek, a befejezést év végére tervezik.