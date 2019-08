Börtönt az állatkínzóknak! – Zalaegerszegen is gyertyát gyújtottak az állatkínzás áldozatainak

Vasárnap nagyjából ötven állatbarát gyűlt össze a Bogáncs Állatmenhelyen, hogy csendes tiltakozást tartsanak az állatkínzás áldozatainak emlékére.

Sajnos az állatkínzás még mindig erősen jelen van Zala megyében is. Áprilisban légpuskával lőtte le szomszédja macskáját egy muraszemenyei férfi, tavaly pedig súlytárcsával a nyakában dobtak egy kutyát az aranyoslapi forrásba – de ez csak néhány példa a közelmúltból. A legtöbb esetben a vádlottak „megússzák” pénzbüntetéssel, vagy felfüggesztett börtönnel.

Néhány hete egy balotaszállási nő autója lökhárítójához kötötte kutyáját s így indult haza. Az állat egy ideig tudott futni a kocsi után, de mikor elesett, a nő akkor sem állt meg. Az állat végül elpusztult. Az ügy országos szinten óriási visszhangot váltott ki, ennek apropóján az állatvédők csendes demonstrációt szerveztek. A kezdeményezéshez 167 civil szervezet csatlakozott, köztük a Bogáncs Állatmenhely is. A zalaegerszegi menhely területén nagyjából 50 állatbarát gyűlt össze, sokan plüssöket is magukkal hoztak. A demonstráció keretében 16 órakor gyertyákat gyújtottak az áldozatok emlékére. Az eseményről a Bogáncs Állatmenhely Facebook oldala is beszámolt.